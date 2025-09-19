Super Junior希澈健身房竟是紅黑配色！怕變肌肉男，金鍾國無言打槍：不可能

Super Junior希澈為了團體20週年的回歸努力鍛鍊身材，據媽媽所說瘦了5公斤之多，《我家的熊孩子》最新一集EP.460公開了他在家新建置的健身房！

開場一片白的家中卻有一套紅色沙發，一看就是希澈的家。想當初他搬到這個白到像樣品屋的豪宅，讓作客的人都嘖嘖稱奇，唯一醒目的就是他心愛的大紅色沙發了。希澈邀請金鍾國和金東炫兩名健身專家來訪，替他的健身房開幕站台，一打開門──竟是紅黑配色！和一般人使用的健身房完全不同，希澈整體配色都設計過，連器材都盡量選擇喜歡的紅色。



但讓金鍾國和金東炫更驚奇的是，希澈的槓鈴竟然不是一對一對買的，還只有槓片有加重，槓杆沒什麼重量。金東炫一手就能舉起槓鈴，舉得時候還因太輕嚇一跳。還有，希澈的啞鈴只有1公斤，還有個不知名的設備。那不知名的設備似乎可以訓練手腳協調，金鍾國一度玩起樂趣，畢竟是唱跳歌手Turbo出身，而金東炫就不行了XD。



在兩名健身專家面前，希澈也提出自己的困擾：深怕練得和金鍾國、Rain、等人一樣，結果馬上被打槍「你不會練成那樣的！」、「要練成那樣1天要瘋了地練3次，要練10年！」，希澈還是很擔心肌肉太大和自己的臉不搭，金鍾國相當無言再反駁：「就說不會了！」



後續金鍾國和金東炫被拱比腕力，把人家的餐桌都弄半殘了！當然，金鍾國也聊了不少結婚話題，還以遊戲選好了讓弟弟們送他的結婚禮物！另外，金鍾國和希澈愛犬「起伏」的相處成為小亮點，起伏一直討金鍾國摸，還被認證肌肉狀態很好！



▼相關影片（香港觀眾可至Viu收看）



