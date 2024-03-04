家白到不行各種裝置超奇葩！Super Junior希澈自戀到對鏡親親，張根碩竟也有過XD

房子白到三個人很像在攝影棚吃飯XDDD

《我家的熊孩子》最新一集，希澈久違再公開自己的「白澈小屋」，邀請到「稍神幫」死黨張根碩與FTIsland李洪基，是三人繼1月另個節目《20世紀Hit Song》短期再合體。

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希澈豪宅裝潢後也生活了一年多，卻還是像樣品屋「非常白」，某些裝置還很特別，譬如一進門很快就會看到的大面鏡子，張根碩與李洪基雖然感到特別，卻也湊上去照照鏡子整理整理自己。李洪基還發現希澈在餐桌設置另一面鏡子彷彿當梳妝台用，他訝異到不行狂呼喊：「吃飯的地方為甚麼會有鏡子？」希澈回應可以邊吃飯邊調整自己的狀態，張根碩聽了也坐下來使用看看，用著用著也很喜歡：「這個還不錯啊……」



希澈和張根碩就是那麼自戀眾所皆知XD，吃飯時希澈還第N次說自己總愛想像和自己接吻，甚至「很羨慕女友能和自己接吻」，還親自示範和鏡子裡的自己親親，李洪基聽了很無言都不想講話了，張根碩卻坦承：「嗯我其實有過……我有親過，很好奇會是甚麼畫面。」李洪基感到相當不可思議，眼睛張更大了。



而張根碩自戀程度不止此，問他理想型女性是何種，他竟然說「送對方回家後，她會在門口不斷揮手，直到自己後照鏡再也看不見她」，但他說就是因為自己在節目上說過，結果女朋友不論下雨下雪都堅持揮手揮到看不見他的車。而現在的張根碩已體認到自己生涯該完成的都完成了，是該邁入婚姻，只希望對象「健康就好」，非常務實的想法讓另外兩人都笑了，但情緒很快轉為感傷，李洪基苦笑：「其實我們是要苦苦糾纏的時候了，有還不錯的人的話，『拜託和我交往吧！』」



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