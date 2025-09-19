從Netflix爆紅到時尚代言人！ 盧正義全新韓風系列即將登場

盧正義這位新生代實力派女演員今年可謂收穫滿滿，不僅憑藉《名校的階梯》中冷豔女王「鄭哉怡」一角在全球掀起熱潮，更早前在Netflix動作大片《烏有之地》中與馬東石合作，展現了她從清純少女到成熟演員的完美蛻變！

代言工作接不停的盧正義，最新宣佈正式成為佐丹奴(giordano)全新代言人！一直以來，盧正義憑藉她那種自帶女王氣場、在黑與白之間自由切換的獨特魅力，早已成為時尚界的寵兒。從《那年，我們的夏天》中頂級偶像「NJ」的金髮造型，到《名校的階梯》裡貴族千金的優雅風範，盧正義每一次的造型都能成為網友熱議的話題！



那些廣告照片最吸睛的是盧正義的時尚駕馭力真的超強！不論是優雅的灰色羊毛大衣配白色高領內搭，還是俏皮的迷你裙造型，她都能完美詮釋出年輕世代既隨性又自信的時尚態度。那種毫不造作的自然美感，正是品牌想要傳達的「超越界限」理念的最佳體現！✨



全新韓風系列涵蓋T恤、背心、衛衣、針織衫、襯衫、長褲、牛仔褲、運動褲、迷你裙、羊毛大衣、風衣、皮夾克、飛行外套，以及襪子、手套和圍巾等豐富配飾，讓你輕鬆打造從休閒到正式的多種造型！

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞