Super Junior希澈健身房竟是红黑配色！怕变肌肉男，金钟国无言打枪：不可能

Super Junior希澈为了团体20周年的回归努力锻炼身材，据妈妈所说瘦了5公斤之多，《我家的熊孩子》最新一集EP.460公开了他在家新建置的健身房！

开场一片白的家中却有一套红色沙发，一看就是希澈的家。想当初他搬到这个白到像样品屋的豪宅，让作客的人都啧啧称奇，唯一醒目的就是他心爱的大红色沙发了。希澈邀请金钟国和金东炫两名健身专家来访，替他的健身房开幕站台，一打开门――竟是红黑配色！和一般人使用的健身房完全不同，希澈整体配色都设计过，连器材都尽量选择喜欢的红色。



但让金钟国和金东炫更惊奇的是，希澈的杠铃竟然不是一对一对买的，还只有杠片有加重，杠杆没什么重量。金东炫一手就能举起杠铃，举得时候还因太轻吓一跳。还有，希澈的哑铃只有1公斤，还有个不知名的设备。那不知名的设备似乎可以训练手脚协调，金钟国一度玩起乐趣，毕竟是唱跳歌手Turbo出身，而金东炫就不行了XD。



在两名健身专家面前，希澈也提出自己的困扰：深怕练得和金钟国、Rain、等人一样，结果马上被打枪「你不会练成那样的！」、「要练成那样1天要疯了地练3次，要练10年！」，希澈还是很担心肌肉太大和自己的脸不搭，金钟国相当无言再反驳：「就说不会了！」



后续金钟国和金东炫被拱比腕力，把人家的餐桌都弄半残了！当然，金钟国也聊了不少结婚话题，还以游戏选好了让弟弟们送他的结婚礼物！另外，金钟国和希澈爱犬「起伏」的相处成为小亮点，起伏一直讨金钟国摸，还被认证肌肉状态很好！



▼相关影片（香港观众可至Viu收看）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻