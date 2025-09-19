宋慧喬送金喜善應援咖啡車！貌美女神之間的友情展現中：「我的喜善姊姊～愛妳♥」、「我也是」

頂流演員金喜善和宋慧喬展現了始終如一的深厚友情，網友期待兩人快快合作～。

金喜善昨天透過Instagram表示：「這世界上最美麗、最善良、最可愛又最有能力的慧喬，因為我們慧喬，現場所有工作人員和演員們都真的非常幸福。」



原來是宋慧喬為了正在拍攝中的金喜善送上了點心車和咖啡車。宋慧喬留言：「我的姊姊～加油拍戲。愛妳♥」



她還補充說：「演員和工作人員們，期待你們帶來的精彩作品。請大家好好享用，並且加油打氣。也請大家多多疼愛我們喜善姊姊。」溫暖又可愛的應援讓人倍感窩心。對此，金喜善也甜蜜回覆：「謝謝妳。愛妳♥」



▼這是2017年，宋玧妸、金喜善、宋慧喬三位女神私交的合照，當時就引發熱烈關注：



金喜善目前正在拍攝TV朝鮮週末劇《因為沒有下輩子》。該劇講述41歲，面臨人生第二次青春期的三位好友所經歷的「成長痛」喜劇故事。

她在劇中飾演趙奈廷一角。曾是備受期待的購物節目主持人，如今是兩個孩子、事業中斷的媽媽。她決心重啟人生，挑戰再度成為年薪上億的購物節目主持人。該劇將細膩刻畫中年女性的心路歷程。



《因為沒有下輩子》預計將於11月首播，並在Netflix上線。

