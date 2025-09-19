宋慧乔送金喜善应援咖啡车！貌美女神之间的友情展现中：「我的喜善姊姊～爱你♥」、「我也是」

顶流演员金喜善和宋慧乔展现了始终如一的深厚友情，网友期待两人快快合作～。
金喜善昨天透过Instagram表示：「这世界上最美丽、最善良、最可爱又最有能力的慧乔，因为我们慧乔，现场所有工作人员和演员们都真的非常幸福。」
原来是宋慧乔为了正在拍摄中的金喜善送上了点心车和咖啡车。宋慧乔留言：「我的姊姊～加油拍戏。爱你♥」
她还补充说：「演员和工作人员们，期待你们带来的精彩作品。请大家好好享用，并且加油打气。也请大家多多疼爱我们喜善姊姊。」温暖又可爱的应援让人倍感窝心。对此，金喜善也甜蜜回覆：「谢谢你。爱你♥」
▼这是2017年，宋玧妸、金喜善、宋慧乔三位女神私交的合照，当时就引发热烈关注：
金喜善目前正在拍摄TV朝鲜周末剧《因为没有下辈子》。该剧讲述41岁，面临人生第二次青春期的三位好友所经历的「成长痛」喜剧故事。
她在剧中饰演赵奈廷一角。曾是备受期待的购物节目主持人，如今是两个孩子、事业中断的妈妈。她决心重启人生，挑战再度成为年薪上亿的购物节目主持人。该剧将细腻刻画中年女性的心路历程。
《因为没有下辈子》预计将於11月首播，并在Netflix上线。
