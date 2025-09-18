人氣女團 aespa 宣布下年二月到香港舉行演出

人氣女團 aespa 於2025年8月29-31日於首爾奧林匹克體操競技場 KSPODOME開展 2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE 巡迴演出，是次演出將會展現出 aespa 獨特的舞台世界觀及表現力。巡演標題「aeXIS LINE」靈感來自於「Axis Line」代表「中心軸」。aespa將會以強大及自信的舞台表現力，並透過精美的舞台佈置以呈現視覺效果，如主舞台和延伸舞台上的升降設備、配以與歌單相符的巨大規模的舞台設計，帶來吸引觀眾的完美舞台。

2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE - in HONG KONG 將於 2026 年 2 月 7 日（星期六）至 8 日（星期日）假亞洲國際博覽館 Arena 舉行 ，Trip.com為官方旅遊贊助商 。

Weverse MY Membership (GL) 持有人可由即日起至9月19日（星期五）香港時間中午12 時前於Weverse完成會員驗證並登記預購資格。成功在Weverse登記的 MY Membership (GL) 會員可於 9 月 25 日（星期四）由上午 11 時至晚上 11 時 59 分優先購票。

Trip.com 用戶可率先於 2025 年 9 月 26 日（星期五）香港時間上午 11 時至晚上 11 時 59 分在Trip.com手機app參與獨家演唱會門票搶先訂票活動。攜程集團秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成為全球最知名的旅遊集團之一。

Live Nation 會員可於 2025 年 9 月 29 日（星期一）上午 11 時至晚上 11 時 59 分優先購票。如欲成為會員或查詢有關資訊，請瀏覽 www.livenation.hk 登記成為會員以參與優先購票。門票將於 2025 年 9 月30 日（星期二）上午 11 時起經 www.cityline.com 網站公開發售。

2025-26 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE - in HONG KONG

票務詳情

日期: 2026年2月7-8日 (星期六、日)

演出時間: 晚上7時

地點:亞洲國際博覽館 Arena

門票: HKD 2,299 (VIP) / 1,699 / 1,299 / 999 / 799 (全坐位)

•⁠ ⁠座位區域: 只適合3歲或以上人士。

VIP 套票 ｜HKD 2,299

▹ 較佳位置坐位門票一張

▹ 參與aespa演前Soundcheck活動

▹ VIP紀念卡牌及掛繩

▹ VIP專屬周邊排隊區

*如設有周邊商品售賣處

MY Membership (GL) 優先購票登記 | Weverse

2025年9月16日（星期二）中午 12時 至 9月19日（星期五）中午12時

MY Membership (GL) 優先購票 | Cityline

2025年9月25日（星期四）上午11時至晚上11時59分

Trip.com 搶先訂票 | Trip.com

2025年9月26日（星期五）上午11時至晚上11時59分

Live Nation 會員優先購票 | Cityline

2025年9月29日（星期一）上午11時至晚上11時59分

公開發售 | Cityline

2025年9月30日（星期二）上午11時起

