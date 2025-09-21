【韓網熱門】慎入！據說這是女性最近偏愛的男性類型！韓網：熊聽了都想揍人

據說這是韓國女性最近偏好的男性類型。

「熊型」指穩重又有氣質的葡萄酒型男魅力，擁有像熊一樣結實、看起來可靠又強壯的體型。 韓網上流傳的這張「熊型男」圖片引爆網友熱議！甚至衍生出關於「什麼人才稱得上是熊型男」的大討論。



韓國網友評論：（以下內容不代表KSD立場，僅翻譯自韓網）

1. 啊，真的氣死我了

2. 夠了吧，別鬧了

3. 這種人純屬浪費空氣

4. 熊？ 不不，是豬啦

5. 這不是酒，是醋

6. 不可能吧，我都想切碎他

7. 對熊太不尊重了，瘋了，那也不是豬，豬的體脂率也是15%啊

8. 快給葡萄酒道歉

9. 什麼鬼啊，是男生們在互相自我洗腦嗎？

10. 女人都有眼睛的好嗎

11. 可是圖裡的人看起來很弱唉

12. 我要吐了

13. 肥豬們，扔掉你們的幻想吧

14. 肚子怎麼那樣，瘋了

15. 我到底是在幻想什麼，居然點開這種文

16. 不要混淆熊和豬啊

17. 最讓我震驚的是，我身邊居然有人覺得這種身材要比「鰺魚男」（代指瘦小的男人）好

18. 忍不住要爆粗口了

19. 如果他能代替女性懷孕，我們就喜歡

20. 不是這樣的，是要肌肉，肌肉！！！

21. 我們是喜歡有塊頭的身材，而不是鬆軟的啤酒肚

22. 啊，即使是圖片，都覺得有一股味道

23. 這人都該穿內衣了

24. 啊啊啊啊啊，救救我的眼睛！！！

25. 這算什麼熊相啊， 你是想被熊揍死了嗎？

原文：https://theqoo.net/square/3916995661

