【韩网热门】慎入！据说这是女性最近偏爱的男性类型！韩网：熊听了都想揍人

据说这是韩国女性最近偏好的男性类型。

「熊型」指稳重又有气质的葡萄酒型男魅力，拥有像熊一样结实、看起来可靠又强壮的体型。 韩网上流传的这张「熊型男」图片引爆网友热议！甚至衍生出关於「什么人才称得上是熊型男」的大讨论。



韩国网友评论：（以下内容不代表KSD立场，仅翻译自韩网）

1. 啊，真的气死我了

2. 够了吧，别闹了

3. 这种人纯属浪费空气

4. 熊？ 不不，是猪啦

5. 这不是酒，是醋

6. 不可能吧，我都想切碎他

7. 对熊太不尊重了，疯了，那也不是猪，猪的体脂率也是15%啊

8. 快给葡萄酒道歉

9. 什么鬼啊，是男生们在互相自我洗脑吗？

10. 女人都有眼睛的好吗

11. 可是图里的人看起来很弱唉

12. 我要吐了

13. 肥猪们，扔掉你们的幻想吧

14. 肚子怎么那样，疯了

15. 我到底是在幻想什么，居然点开这种文

16. 不要混淆熊和猪啊

17. 最让我震惊的是，我身边居然有人觉得这种身材要比「鰺鱼男」（代指瘦小的男人）好

18. 忍不住要爆粗口了

19. 如果他能代替女性怀孕，我们就喜欢

20. 不是这样的，是要肌肉，肌肉！！！

21. 我们是喜欢有块头的身材，而不是松软的啤酒肚

22. 啊，即使是图片，都觉得有一股味道

23. 这人都该穿内衣了

24. 啊啊啊啊啊，救救我的眼睛！！！

25. 这算什么熊相啊， 你是想被熊揍死了吗？

原文：https://theqoo.net/square/3916995661

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻