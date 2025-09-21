女團ITZY在粉絲見面會上宣布全員與JYP娛樂續約！感謝粉絲們，並約定一起走向更加燦爛的明天

ITZY 在粉絲見面會上宣布與JYP娛樂續約，在現場的粉絲們一定很感動！

20日，JYP娛樂表示：「在明年年初專屬合約到期之前，與禮志、Lia、留眞、彩領、有娜全員完成續約。JYP計劃今後繼續全力支持 ITZY 作為 K-POP 代表女團，持續受到全世界更多粉絲的喜愛。另外，以 ITZY 成員們獨一無二的魅力為基礎，將支持他們展開新的挑戰和機會，盡最大的努力報答粉絲們。」



當天成員們在《ITZY The 4th Fan Meeting 있지 믿지, 날자! "ON AIR"》粉絲見面會上，突然宣佈續約的消息，讓粉絲們高興不已。成員們對 MIDZY （粉絲名）表示感謝，約定一起走向更加燦爛的明天。



續約消息公開後，網友們也紛紛送上祝福：「祝賀祝賀！ITZY 會更好的」、「希望 ITZY 能一直活動下去」、「ITZY 加油！拜託好好製作歌曲吧」、「粉絲們肯定很開心」、「 JYP 二本部選個好歌吧！他們的實力太可惜了」、「哇，這麼快就到續約的時候了？時間過得真快」、「好好照顧他們，給個好聽的歌吧」等等。

2019年2月出道的 ITZY 以出色、有實力的表演成爲 K-POP 代表女團，今年通過第二次世界巡迴演唱會第二次世界巡迴演唱會《ITZY 2ND WORLD TOUR 》在28個地區完成32場演出，證明其全球人氣。另外，她們將在10月11日～13日在日本東京舉行爲期三天的單獨粉絲見面會，與更多粉絲見面。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞