《廚師的迫降：客家廚房》跨國合作獲肯定，利特首闖金鐘激動告白：感到無比榮耀，我愛你們！

客家電視台跨國實境節目《廚師的迫降：客家廚房》入圍本屆金鐘獎「實境節目獎」與「實境節目主持人獎」兩項大獎，創下台韓合製節目首度入圍、以及韓星首次角逐個人獎項的紀錄。利特也在入圍後，首次分享了他的興奮心情。

利特難掩興奮表示：「能成為韓國偶像首位入圍金鐘獎的候選人，我感到無比榮耀。光是獲得提名就心懷感激，也希望節目能獲獎，讓這份榮耀與喜悅回饋給一路辛苦付出的工作人員。相信未來還有更多機會與大家相見，懇請大家繼續支持與喜愛。最後，再一次真心地向大家說：我愛你們。」





節目中被「拐」到苗栗三灣開餐廳的王牌主廚李元日也開心表示：「聽到自己從遙遠的台灣入圍金鐘獎，真的非常驚喜！感謝一路同甘共苦的成員與製作團隊。雖然挑戰客家料理是全新的嘗試，心裡難免擔心無法完整傳達美味，但因為觀眾的喜愛，我獲得了再次挑戰的勇氣。真的非常感謝大家！」



首次參與節目的Nien則說：「這是我第一次個人參加綜藝，雖然很緊張，但因為有前輩與工作人員的幫忙，才能順利完成這趟有趣的拍攝，能夠入圍金鐘獎真的非常開心與激動，也希望能把兩個獎都帶回來，辛苦各位前輩和幕後同仁了！」



温昇豪表示真的很意外，因為從沒有想過會入圍，真的是意外的驚喜，開心入圍節目跟主持人獎，這次跟韓國跨國合作，雖然滿辛苦的，但收穫很多，也很成功，希望未來我們有更多跟國外合作的機會。

江宏傑則提到入圍公布當下正在訓練選手，手機不斷一直震動，看到入圍節目及主持人獎的消息，真的超開心！有種努力過後被肯定的感覺，雖然只是入圍，但很感謝大家一起努力的作品。



Judy也說：「能以主持人身分入圍，本身就是莫大的榮耀！身為外國人的我，能在台灣站上這麼有意義的舞台，到現在都還覺得不可思議。感謝一路給我機會的製作團隊與夥伴們，以及始終支持我的觀眾朋友們。未來我也會繼續努力，把更多的快樂與感動帶給大家。」

除了金鐘入圍的好消息，《廚師的迫降：客家廚房》第二季即將於12月播出，更於9月17日登上「2025韓國國際廣播電視節目交易展」（Broadcast Worldwide 2025，簡稱BCWW 2025）Content Showcase單元，是今年唯一入選的台灣節目。邁入第25屆的BCWW素有「首爾電視展」之稱，是國際重要的影視交易平台，其中Content Showcase原本僅限韓國作品參加，去年才首度開放海外報名。台灣去年唯一入選的作品為許光漢主演的《正港分局》，而今年則由《廚師的迫降：客家廚房》成功接棒，再次將台灣作品推上國際舞台。

