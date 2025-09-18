《媽媽朋友的兒子》男二尹志溫爆出酒駕醜聞！公開道歉並退出新劇：我感到非常羞愧，對不起大家

出演過《媽媽朋友的兒子》、《還有明天》等多部熱門韓劇的演員尹志溫，承認16日深夜的酒駕行為，並退出了正在拍攝中的電視劇。

17日，尹志溫因酒駕被查的消息曝光後，他隨即發表親筆道歉信，表示：「首先，因為這樣不光彩的事件傳出消息，心情沉重且非常抱歉。9月16日當天，我喝醉了，什麼都記不清了，犯了錯誤，未經允許騎走了停在路邊的機車。事後我承認了所有指控，目前也在了解受害情況。」



他接著說：「因為我輕率的行為，讓支持我的許多觀眾受到傷害和失望，我感到非常羞愧，對不起大家。我會以此為鑑並終身反省，確保此類事件不再發生。之後的調查我將全力配合，並接受所有懲處。」



據悉，尹志溫已確定退出原定於明年播出的 Channel A 新劇《突然懷孕了！》。該劇原本已完成6集的拍攝，後續將透過刪改與補拍方式處理。此外，他的前經紀公司 IEUM Hashtag 也表示，雙方的專屬合約早在7月6日到期，目前沒有重新簽約的計劃。尹志溫則正在準備轉投新公司。



尹志溫2013年以舞台劇演員出道，之後陸續出演《浪漫的體質》、《智異山》、《還有明天》、《媽媽朋友的兒子》等多部電視劇，累積了不少人氣。如今突然發生的酒駕事件，重創了演藝事業。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞