「白袍」李宰旭搭檔「護士服」辛叡恩！小島醫療羅曼史《死守醫生》浪漫展開

新生代男神李宰旭搭檔人氣女星辛叡恩，攜手主演 Genie TV 原創醫療浪漫喜劇《死守醫生》（《존버닥터》）。 製作方正式公開主演陣容，消息一出立刻引發粉絲熱烈關注。

《死守醫生》改編自同名網路漫畫，故事描述公衛醫師都智儀（李宰旭 飾）與護士陸哈莉（辛叡恩飾）在偏遠小島上相遇、逐漸培養出愛情的療癒故事。

李宰旭在劇中飾演原本是大學醫院整形外科出身的菁英醫師「都智儀」，因為過去的創傷對島嶼與大海心存陰影，最後選擇留在小島上，努力成長為真正的「好醫生」。 李宰旭也坦言：「很期待跟觀眾見面，雖然第一次挑戰醫生角色有點緊張，但會盡全力呈現好作品。」



女主角辛叡恩飾演的「陸哈莉」個性認真、對病人充滿熱情，但同時隱藏著一段神秘過往。 她表示：「在小島社區共同生活的故事非常有趣，劇本排練時就覺得超好看，非常有信心能夠很好地呈現給大家！」



《死守醫生》由曾執導《熱血司祭》的名導李明佑操刀，預計再度展現他招牌的幽默節奏與靈活敘事。該劇於明年透過ENA頻道首播，粉絲們準備好迎接這對全新銀幕 CP 了嗎？

