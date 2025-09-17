收視3倍漲！嚴正化&宋承憲《金子般我的明星》中年愛情詼諧逗趣，懸疑情節下週結局揭曉

由嚴正化與宋承憲主演的《金子般我的明星》熱播中，開播以來收視三倍漲，究竟有什麼箇中魅力？還沒跟上的觀眾快跟上！

《金子般我的明星》劇情講述韓國頂級明星「壬洗拉」，全盛時期突然遭遇事故後失憶，在事業中斷25年後，她為了找回失去的記憶和自己閃耀的位置，與交通警察「獨孤哲」相遇後發生的浪漫喜劇故事。



嚴正化演自己？

嚴正化飾演女主角，藝名「壬洗拉」的「奉清慈」，演員與歌手雙棲均獲得大獎認可的她，飾演頂級演員「壬洗拉」絕對難不倒她。特別的是，「壬洗拉」1990年代風靡一時，和嚴正化的經歷相符，飾演年輕壬洗拉的張多皒，帶了部分觀眾走回嚴正化年輕時的時光隧道，兩人重疊的神情與演技，也讓觀眾嘖嘖稱奇「非常相像」。劇組更安排嚴正化親自演唱OST，帶大家重回1990年代的感性。



宋承憲信手拈來

宋承憲扮演原本是刑警卻被貶為交警的「獨孤哲」，25年前和壬洗拉相遇後，便把對方掛在心上至今。遇到奉清慈後，他原先不敢相信對方是壬洗拉，但後來溫暖守護對方，兩人共譜是「警察和受害者」，又是「演員和經紀人」，更是「偶像和粉絲」的中年愛情。



宋承憲已不是第一次演刑警並展現動作戲，也再次表現搞笑演技，可以說信手拈來。更可怕的是，他和嚴正化都被認為「吃了防腐劑」，一點都不像56歲和48歲的人，宋承憲還能騷精壯肌肉呢！兩人10年前就合作過電影《帥氣的噩夢》，和當時根本沒什麼大變化，把兩人形容成是「中年愛情」還會讓人有些心虛呢！



劇情詼諧浪漫又懸疑，收視3倍翻漲

《金子般我的明星》開播前的預告就讓觀眾引頸期盼，開播後在韓國當地電視收視率雖以1.4%開跑，但第二週就來到3.1%，播出至今最高4.2%，收視3倍漲，魅力驚人！

魅力在哪？同上述所說，男女主角壬洗拉和獨孤哲擁「三重關係」，兩人從不對盤到互相扶持，兩人多次爭吵意外拉近距離，令觀眾心動不已。而壬洗拉以奉清慈重新出發，演狗血劇從被欺負到能改寫劇本，劇中搖身一變「故意整型整老的男主角失散女兒」，以奉清慈再爆紅的過程荒謬爆笑，加上配角演員車清華與玄奉植時不時搞笑助陣，趣味程度之高。除此之外還有懸疑情節，25年來究竟發生什麼事？背後牽扯多大的犯罪集團？《金子般我的明星》集詼諧、浪漫與懸疑，韓網一致好評！



結局將至，劇情來對最高潮

《金子般我的明星》昨晚播出最新第10集，下週將播出11、12集走入結局。25年前壬洗拉遇害出車禍就算了，為何消失演藝圈並和家人斷絕關係？25年後為何又被同一批人追趕？和取代自己晉升頂級的演員高熙英（李伊 飾）、背叛自己的姜斗元（吳代煥 飾）和史善英（趙妍熙）又有何關聯呢？而壬洗拉和獨孤哲的愛情最後會如何發展？



《金子般我的明星》每週一二深夜更新集數，結局絕對要鎖定下週一二！

