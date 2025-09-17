SM＆羅PD團隊合作！男練習生組合「SMTR25」首個綜藝《請回答High School》，預計明年公開！

SM＆羅PD團隊！還未開播已經讓許多人相當期待！

今日（17日），據 SM 透露，SM 與製作公司 Egg is Coming 攜手推出的穿越型成長綜藝節目《請回答High School》。將由「SMTR25」的部分練習生以及未公開的練習生共有15人（Nicholas、Kassho、Justin、Hyunjun、Woolin、Hanbi、Songha、Kachin、Sadaharu、Tata、Daniel、Haruta、Hamin、Charlie、Jaewon）出演。



他們爲了尋找出道的答案而入學，分別被分配到90年代、00年代、10年代概念的班級，通過課程和生活感受那個時期的感性和文化，爲未來夢想的那一天而奔跑的旅程。

「SMTR25」是今年1月在首爾舉行的演唱會《SMTOWN LIVE 2025》上首度亮相，他們表演了前輩 SHINee、EXO 的歌曲，引起爆發性的話題。新節目消息一公開，也在韓網友引發熱烈反響，韓網友：「是練生們出演的嗎」、「感覺都是 SM 相啊」、「哇... SM 確實是看顏值的公司」、「但是帶著練習生們做綜藝會有意思嗎...？該看的人還是會看的吧」、「外國人太多了」、「 Hyunjun、Hamin 取向狙擊」、「令人期待」、「Egg PD 說想試一試！真的好厲害啊」、「雖然日本人很多，但是沒有中國人，心裡很舒服」等等。



而《請回答High School》由製作 tvN《Nana民宿》、《Nana Tour》等節目的核心製作團隊申孝貞PD、金大柱作家參與，預計在2026年上半年通過全球平台播出。



