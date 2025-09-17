【九月韓風】《申社長Project》韓石圭轉行炸雞《百次的回憶》金多美&辛叡恩復古姐妹陷三角戀

九月韓風持續生成！除了Viu Original原創愛情劇集《我的青春》引發熱話，兩部備受矚目的全新韓劇《申社長Project》和《百次的回憶》亦將掀起收視狂潮！

《申社長Project》（申社長計劃）以傳奇協商專家申社長的正義之旅為主線，展現他如何在平凡生活中化解各種社會矛盾；《百次的回憶》則將觀眾帶回80年代，通過巴士乘務員的故事，描繪那個時代純真而溫暖的友情與愛情。兩部劇集不僅有著精彩的故事，更匯聚了實力派演員和強大的製作團隊！這個九月，讓我們一起沉浸在Viu的韓劇魅力之中，感受不同的精彩！

《申社長Project》 逢星期一、二上架

全新韓劇《申社長Project》講述曾是傳奇協商專家的申社長（韓石圭飾）如今是一家炸雞店的老闆，身懷秘密的他游走在規則與法律之間，以獨特方式解決案件、實踐正義，成為化解糾紛的英雄，用智慧和勇氣為弱者發聲。



《申社長Project》開劇四大看點

1. 獨特主角設定：申在浩是深受愛戴的炸雞餐廳老闆，卻擁有異於常人的膽識與協商技巧，擅長幫助他人解決糾紛，既為角色增添了神秘感，又不失貼地的親和力，讓觀眾對於他的背景更添好奇。



2. 探討社會話題：劇中談及了多種社會問題，如鄰里糾紛、約會暴力等，這些事件往往都會在日常生活中發生，增添了觀眾的代入感。

3. 韓石圭又「轉職」：《申社長Project》由國寶級演員韓石圭領軍，過去他不時扮演專業人士，今次從「金師博」轉職炸雞店老闆，他表示感覺新鮮：「申社長以往的經歷非常豐富，現在的他是一位有故事的炸雞店老闆，透過與鄰居相處展開各種情節，將會揭開他為何會離開過去職場的故事。」為了演活炸雞店老闆，韓石圭不但親自到訪炸雞店學師，更直言傾注了從影40年的經驗和情感，直接拉滿了觀眾的期待值！



4. 強大的演員陣容：除了韓石圭外，該劇集結了裴賢聖、李蕊等實力派演員，演技和人氣兼備！童星出身的李蕊今次在新劇飾演韓石圭手下的工讀生兼外送員；談到如何準備角色，她特地考取駕照：「角色是專業的外送員，所以必須學會掌握電單車，我今年才第一次考取駕照，而且去了動作學校學習。」飾演新手律師的裴賢聖也經常到法庭旁聽做功課，非常用心！



《百次的回憶》 逢星期六、日上架

全新青春韓劇《百次的回憶》以20世紀80年代為背景，講述100路巴士兩位女乘務員高煐禮（金多美飾）和徐悰喜（辛叡恩飾）之間珍貴的友誼，以及她們與含著金湯匙出生的韓在弼（許南俊/許楠儁飾）所展開的複雜又動人的初戀愛情故事。



《百次的回憶》不能錯過的必看重點！

1. 黃金演員陣容：《百次的回憶》由早年憑《梨泰院Class》榮獲百想藝術大賞女新人獎的金多美、合作韓國影壇新貴辛叡恩主演，陣容強勁到了極點！金多美與辛叡恩分別飾演主角高煐禮和徐悰喜，前者向來都是收視保證，後者演技紮實，越見大將之風；談到二人的首次合作，辛叡恩不禁大讚拍檔：「每次看到多美姐姐的表演，我都會不自覺驚嘆，甚至常常跟朋友聊起她！當我遇到無法駕馭的場景時，只要和姐姐對上眼，我就能夠超越原本的表演水準，自然地融入悰喜的情緒之中。」兩人的首度合作肯定別具反應！





2. 好友陷三角戀：高煐禮和徐悰喜的初戀對象就是含著金湯匙出生的百貨公司老闆兒子韓在弼，一對好姐妹都對在弼心動，卻不願傷害彼此，於是選擇逃避和沉默，陷入猶豫和掙扎之中。到底這份閨密情會不會因為韓在弼而產生變化？





3. 懷舊時代背景：《百次的回憶》80年代的背景設定喚起了觀眾的懷舊情感，劇中亦會透過服裝、音樂和生活方式，展現當代的獨特魅力；近日金多美也在劇集發佈會上表示被復古感性打動：「小時候在電視看過很多懷舊場面，所以拍攝時沒有感到太驚訝，不過劇中韓在弼傳紙條的一幕讓我覺得很浪漫，那個年代一張紙竟然這麼珍貴，能決定人們的感情去向！」

4. 強大製作團隊：《百次的回憶》由導演金相鎬和編劇楊熙勝聯手打造，其中楊熙勝執筆的《Oh我的鬼神君》、《舉重妖精金福珠》和《浪漫速成班》均獲得了觀眾和獎項的認可，難怪觀眾對於新劇更感期待！



全新韓劇《申社長Project》和《百次的回憶》已於Viu上架，香港觀眾亦可在電視收看Viu Original原創愛情韓劇《我的青春》，緊貼最新韓劇！

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com

