【九月韩风】《申社长Project》韩石圭转行炸鸡《百次的回忆》金多美&辛睿恩复古姐妹陷三角恋

九月韩风持续生成！除了Viu Original原创爱情剧集《我的青春》引发热话，两部备受瞩目的全新韩剧《申社长Project》和《百次的回忆》亦将掀起收视狂潮！

《申社长Project》（申社长计划）以传奇协商专家申社长的正义之旅为主线，展现他如何在平凡生活中化解各种社会矛盾；《百次的回忆》则将观众带回80年代，通过巴士乘务员的故事，描绘那个时代纯真而温暖的友情与爱情。两部剧集不仅有著精彩的故事，更汇聚了实力派演员和强大的制作团队！这个九月，让我们一起沉浸在Viu的韩剧魅力之中，感受不同的精彩！

《申社长Project》 逢星期一、二上架

全新韩剧《申社长Project》讲述曾是传奇协商专家的申社长（韩石圭饰）如今是一家炸鸡店的老板，身怀秘密的他游走在规则与法律之间，以独特方式解决案件、实践正义，成为化解纠纷的英雄，用智慧和勇气为弱者发声。



《申社长Project》开剧四大看点

1. 独特主角设定：申在浩是深受爱戴的炸鸡餐厅老板，却拥有异於常人的胆识与协商技巧，擅长帮助他人解决纠纷，既为角色增添了神秘感，又不失贴地的亲和力，让观众对於他的背景更添好奇。



2. 探讨社会话题：剧中谈及了多种社会问题，如邻里纠纷、约会暴力等，这些事件往往都会在日常生活中发生，增添了观众的代入感。

3. 韩石圭又「转职」：《申社长Project》由国宝级演员韩石圭领军，过去他不时扮演专业人士，今次从「金师博」转职炸鸡店老板，他表示感觉新鲜：「申社长以往的经历非常丰富，现在的他是一位有故事的炸鸡店老板，透过与邻居相处展开各种情节，将会揭开他为何会离开过去职场的故事。」为了演活炸鸡店老板，韩石圭不但亲自到访炸鸡店学师，更直言倾注了从影40年的经验和情感，直接拉满了观众的期待值！



4. 强大的演员阵容：除了韩石圭外，该剧集结了裴贤圣、李蕊等实力派演员，演技和人气兼备！童星出身的李蕊今次在新剧饰演韩石圭手下的工读生兼外送员；谈到如何准备角色，她特地考取驾照：「角色是专业的外送员，所以必须学会掌握电单车，我今年才第一次考取驾照，而且去了动作学校学习。」饰演新手律师的裴贤圣也经常到法庭旁听做功课，非常用心！



《百次的回忆》 逢星期六、日上架

全新青春韩剧《百次的回忆》以20世纪80年代为背景，讲述100路巴士两位女乘务员高煐礼（金多美饰）和徐悰喜（辛睿恩饰）之间珍贵的友谊，以及她们与含著金汤匙出生的韩在弼（许南俊/许楠儁饰）所展开的复杂又动人的初恋爱情故事。



《百次的回忆》不能错过的必看重点！

1. 黄金演员阵容：《百次的回忆》由早年凭《梨泰院Class》荣获百想艺术大赏女新人奖的金多美、合作韩国影坛新贵辛睿恩主演，阵容强劲到了极点！金多美与辛睿恩分别饰演主角高煐礼和徐悰喜，前者向来都是收视保证，后者演技扎实，越见大将之风；谈到二人的首次合作，辛睿恩不禁大赞拍档：「每次看到多美姐姐的表演，我都会不自觉惊叹，甚至常常跟朋友聊起她！当我遇到无法驾驭的场景时，只要和姐姐对上眼，我就能够超越原本的表演水准，自然地融入悰喜的情绪之中。」两人的首度合作肯定别具反应！





2. 好友陷三角恋：高煐礼和徐悰喜的初恋对象就是含著金汤匙出生的百货公司老板儿子韩在弼，一对好姐妹都对在弼心动，却不愿伤害彼此，於是选择逃避和沉默，陷入犹豫和挣扎之中。到底这份闺密情会不会因为韩在弼而产生变化？





3. 怀旧时代背景：《百次的回忆》80年代的背景设定唤起了观众的怀旧情感，剧中亦会透过服装、音乐和生活方式，展现当代的独特魅力；近日金多美也在剧集发布会上表示被复古感性打动：「小时候在电视看过很多怀旧场面，所以拍摄时没有感到太惊讶，不过剧中韩在弼传纸条的一幕让我觉得很浪漫，那个年代一张纸竟然这么珍贵，能决定人们的感情去向！」

4. 强大制作团队：《百次的回忆》由导演金相镐和编剧杨熙胜联手打造，其中杨熙胜执笔的《Oh我的鬼神君》、《举重妖精金福珠》和《浪漫速成班》均获得了观众和奖项的认可，难怪观众对於新剧更感期待！



全新韩剧《申社长Project》和《百次的回忆》已於Viu上架，香港观众亦可在电视收看Viu Original原创爱情韩剧《我的青春》，紧贴最新韩剧！

