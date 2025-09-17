震撼！韓韶禧IG千萬粉絲卻賣不動？歐美場全取消，首爾粉絲場更爆「700張就卡關」

「最美小三」韓韶禧人氣似乎遇上瓶頸？ 她出道以來首度舉辦粉絲見面會，巡迴已經跑過曼谷、東京、馬尼拉，每站都吸引上萬粉絲朝聖，氣勢十足。 不過，回到主場首爾卻踢到鐵板。

所屬社 9ato Entertainment 於9月11日開放見面會「Sohee Loved Ones in Seoul」的售票。 不過截至15日下午5點（韓國當地時間）開賣已經過去5天，1,600 個座位僅售出720張，銷售率約為 45%，舞台距離較遠的區域座位幾乎一個都未售出。

這場首爾粉絲見面會將於9月26日下午5點在延世大學大講堂舉行，同時也是韓韶禧自7月12日起展開的世界巡迴見面會的最後一站。 她此前已在泰國曼谷、日本東京、菲律賓馬尼拉等地與數萬名海外粉絲見面，現場氣氛熱烈。



原定在美國紐約、德國法蘭克福與柏林、英國倫敦、法國巴黎等地舉辦的歐美巡演場次最終全數取消。 對此，所屬社僅表示「因不可預期的情況導致取消，對造成的不便深表歉意，所有門票將全額退費」，但並未進一步說明取消的具體原因。



韓網對於這一消息也掀起了熱烈的討論，有網友直言：「IG粉絲數一點用都沒有，除了賣廣告之外」。也有人認為「女演員能賣 700 張其實已經算多了」，把問題歸咎於公司需求預測錯誤，「可能以為 IG 粉絲會直接轉換成觀眾吧」；不少人也點出IG粉絲和核心粉絲的差異：「IG只是因為作品爆紅時聚來的關注，不等於死忠粉」、「平常經營要更小心，不然一旦粉絲數和售票情況不相符就會顯得尷尬」；另外還有人討論到女演員辦粉絲見面會本就困難，「700張其實已經很好，公司卻租了太大的場地」；也有網友質疑她原本規劃的歐美場次：「連偶像都不一定能在那邊輕鬆辦活動，公司為什麼要硬是排？」整體來看，網友普遍認為這次首爾場票房滑鐵盧，與其說是韓韶禧個人問題，不如說是公司過於樂觀的評估所導致。

