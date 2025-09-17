2NE1 朴春，到底怎麼了？因再度提及「韓劇男神」李敏鎬而成為爭議的焦點！

經典女團 2NE1 成員朴春，再度因為提及人氣演員李敏鎬，而引發爭議。網友：「她的狀態，令人越來越擔心了。」

14日，朴春在自己的 IG 上傳了多張自拍，並附上「在街上」這段簡短文字。特別的是，貼文中的tags還加上了「李敏鎬」的標籤，立刻引起關注。（目前該標籤已撤掉）





這並非朴春首次提及李敏鎬。去年，她曾在 IG 上連續發文，稱李敏鎬是「我老公」，甚至還聲稱「是李敏鎬叫我發的」，引發熱戀傳聞與一連串爭議。對此，李敏鎬方面則明確表示：「沒有任何私人交情。」

雖然當時被視為單純的烏龍事件，但隨著朴春重複類似行為，如今外界開始認為這已經超越了單純的粉絲心態，甚至有些走向執著。



目前，朴春因健康問題暫停了所有活動。經紀公司也表示，醫療團隊建議她「需要充分的休息與穩定」，因此才讓她暫時休養。但朴春本人卻在 IG 上持續發表突兀言論，讓人看了更加擔心。

網友們的反應也不一。有些人認為「只是開玩笑」，不必太認真；但也有人指出，「這樣不斷重複只會對團隊和粉絲造成傷害」、「她的狀態，令人越來越擔心了」、「沒有朋友或家人能幫助這個可憐的女人嗎？」。

一位演藝圈相關人士則表示：「社群媒體是個任何小小的言論都可能立刻被放大的平台。粉絲的喜愛與執著之間只有一線之隔，一旦跨越了，就可能演變成對他人私生活的侵犯與形象的損害。」

即便在暫停活動的情況下，朴春對「李敏鎬的迷戀」仍然沒有停歇，韓媒TVDaily的金記者評價...這已經很難再被視為單純的小插曲了。

