2NE1 朴春，到底怎么了？因再度提及「韩剧男神」李敏镐而成为争议的焦点！

经典女团 2NE1 成员朴春，再度因为提及人气演员李敏镐，而引发争议。网友：「她的状态，令人越来越担心了。」

14日，朴春在自己的 IG 上传了多张自拍，并附上「在街上」这段简短文字。特别的是，贴文中的tags还加上了「李敏镐」的标签，立刻引起关注。（目前该标签已撤掉）





这并非朴春首次提及李敏镐。去年，她曾在 IG 上连续发文，称李敏镐是「我老公」，甚至还声称「是李敏镐叫我发的」，引发热恋传闻与一连串争议。对此，李敏镐方面则明确表示：「没有任何私人交情。」

虽然当时被视为单纯的乌龙事件，但随著朴春重复类似行为，如今外界开始认为这已经超越了单纯的粉丝心态，甚至有些走向执著。



目前，朴春因健康问题暂停了所有活动。经纪公司也表示，医疗团队建议她「需要充分的休息与稳定」，因此才让她暂时休养。但朴春本人却在 IG 上持续发表突兀言论，让人看了更加担心。

网友们的反应也不一。有些人认为「只是开玩笑」，不必太认真；但也有人指出，「这样不断重复只会对团队和粉丝造成伤害」、「她的状态，令人越来越担心了」、「没有朋友或家人能帮助这个可怜的女人吗？」。

一位演艺圈相关人士则表示：「社群媒体是个任何小小的言论都可能立刻被放大的平台。粉丝的喜爱与执著之间只有一线之隔，一旦跨越了，就可能演变成对他人私生活的侵犯与形象的损害。」

即便在暂停活动的情况下，朴春对「李敏镐的迷恋」仍然没有停歇，韩媒TVDaily的金记者评价...这已经很难再被视为单纯的小插曲了。

