朴寶劍化身鄉村理髮師！加盟tvN新綜藝，以軍中理髮兵經驗開設「長者專用美容院」

又有寶劍哥哥的綜藝可以看啦！tvN今日宣佈正在與朴寶劍一起籌劃全新綜藝節目，詳細內容未定。 另有韓媒報導稱，是前往鄉村為長者理髮的主題，預計於明年播出。

朴寶劍於2020年入伍時，志願加入海軍軍樂・儀仗大隊服役，並在服役期間取得國家技術資格檢定「理容技術士」（理髮師）證照，曾擔任軍中理髮兵。 與他同期服役的樂團Dragon Pony成員安太奎也曾在節目上提到此事，表示新兵時期的頭髮是朴寶劍親手幫他修剪。

這次的新綜藝將記錄朴寶劍在鄉村開設為長者服務的「鄉村美容院」，並與居民互動的過程。 據悉，他正在以軍中取得的資格為基礎，準備額外的美容相關證照，相當用心。



作為演員，朴寶劍活躍於大小螢幕之間，同時在KBS 2TV《音樂銀行》、2016年tvN《花漾青春：》、2024年JTBC《我的名字是加百列》等各式綜藝中展現存在感。 今年他以Netflix原創劇集《苦盡柑來遇見你》、JTBC《Good Boy》與觀眾見面，並透過巡迴粉絲見面會與全球粉絲交流。 近期更在KBS 2TV《The Seasons—朴寶劍的Cantabile》中擔任單獨MC，並獲得第52屆韓國放送大獎最優秀綜藝人獎，主持實力獲得肯定，新的綜藝企劃也讓人倍感期待。

