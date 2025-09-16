朴宝剑化身乡村理发师！加盟tvN新综艺，以军中理发兵经验开设「长者专用美容院」

又有宝剑哥哥的综艺可以看啦！tvN今日宣布正在与朴宝剑一起筹划全新综艺节目，详细内容未定。 另有韩媒报导称，是前往乡村为长者理发的主题，预计於明年播出。

朴宝剑於2020年入伍时，志愿加入海军军乐・仪仗大队服役，并在服役期间取得国家技术资格检定「理容技术士」（理发师）证照，曾担任军中理发兵。 与他同期服役的乐团Dragon Pony成员安太奎也曾在节目上提到此事，表示新兵时期的头发是朴宝剑亲手帮他修剪。

这次的新综艺将记录朴宝剑在乡村开设为长者服务的「乡村美容院」，并与居民互动的过程。 据悉，他正在以军中取得的资格为基础，准备额外的美容相关证照，相当用心。



作为演员，朴宝剑活跃於大小萤幕之间，同时在KBS 2TV《音乐银行》、2016年tvN《花漾青春：》、2024年JTBC《我的名字是加百列》等各式综艺中展现存在感。 今年他以Netflix原创剧集《苦尽柑来遇见你》、JTBC《Good Boy》与观众见面，并透过巡回粉丝见面会与全球粉丝交流。 近期更在KBS 2TV《The Seasons—朴宝剑的Cantabile》中担任单独MC，并获得第52届韩国放送大奖最优秀综艺人奖，主持实力获得肯定，新的综艺企划也让人倍感期待。

