安孝燮憑《社內相親》流利英語獲《Kpop 獵魔女團》導演青睞！身為「貓奴」懇求振宇回歸

Netflix昨日公開《Kpop 獵魔女團》導演瑪姬．姜與為「振宇」配音的演員安孝燮專訪，兩人暢談創作動機與幕後故事，沒想到多數觀眾卻在關心振宇的去向XD

瑪姬．姜透露挑選配音演員時頗費心思，被問到為何選中安孝燮，她笑說：「你坐在這裡時，就是振宇本人啊！」導演認為配音演員英語流利是首要條件，同時希望是在韓國積極活動的人，藉此讓本片作為韓國作品獲得認可。



她曾看過安孝燮主演的《社內相親》，其中不少英語台詞：「有一場戲孝燮接起電話後用流利英語對話，我當下立刻想：『就是他！』於是拍板定案。」安孝燮笑說：「幸好我有講英語！」



安孝燮1996年生於首爾，7歲隨家人移民到加拿大多倫多，直到高中因朋友推薦參加JYP娛樂的試鏡並獲得通過，才在高一結束時回到韓國。因此，安孝燮的韓文、英文皆達母語程度。



安孝燮提到振宇在片中消失並化作利刃，問導演：「他是成了鬼怪嗎？究竟生還是死呢？」導演未正面回答，反問安孝燮作為振宇會怎麼想，他坦言：「我當然想活下去啊！」XD

身為貓咪鏟屎官，安孝燮也分享自己的獨特視角。片中有一細節讓他感動：振宇為藍色胖虎Derpy做了一頂帽子，卻總被喜鵲Sussie戴走。他笑說：「太可愛了，你能想像嗎？那頂小帽子原本在Derpy額頭上耶！他們一起生活那麼久，等於Derpy失去了貓奴，我認為振宇一定要回來。」



觀眾亦質疑讓Derpy失去相伴400年的貓奴是否太殘忍。姜導演說：「Derpy可能沒意識到這件事，大概以為振宇只是跑去哪裡了。」安孝燮則有點失落地回應：「因為牠傻傻的嗎？我很難相信耶！我覺得Derpy仍在等待（振宇回來）。」



此外，不少觀眾還詢問Saja Boys如何組成、何時回歸，令姜導演哭笑不得：「為什麼大家那麼喜歡反派呢？」至於HUNTR/X名稱由來，姜導演解釋是把英文「Hunter」與拉丁文「女戰士」詞尾「-rix」結合，三位成員的背景故事則會在續作中公開。



