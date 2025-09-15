[有雷]一眼看出是否真兇！《家母螳螂》警察兒子張東潤找上牢獄中母親高賢廷協助辦案竟如虎添翼～（EP.1－2）

[有雷]一開播就大獲好評的《家母螳螂》劇情緊湊，如果喜愛追兇題材的觀眾們一定不能錯過。一位犯下了五宗殺人事件後鋃鐺入獄的女子鄭怡信（高賢廷飾），被警方秘密借調協助辦案，而她的親生兒子車秀悅（張東潤飾）難以面對這個令他不知該做何感想的母親。

以下為防雷線



劇情訊息量極大的《家母螳螂》是近期追兇題材的必追作品，為何這位殺了五人的女子被稱為「螳螂」？原因是在生物界，母螳螂在與公螳螂在交配過程中，會毫不猶豫地吃掉公螳螂，以確保自己有足夠的養分產卵。因此犯下五起殺人案，並且對象都是虐待女性或孩童的男子，這位殺人魔鄭怡信被稱為「螳螂」，23年前起認罪被關入牢獄中，外界對於她的生死並不清楚。



河邊出現一具男屍，並且是被割下了舌頭塞入肛門，這是讓承辦員警崔重浩憶起了23年前的鄭怡信，這是一宗模仿殺人案，螳螂仍在獄中服刑卻有人以同樣的手法殺人。員警提出了借調鄭怡信的想法，而鄭怡信也提出條件交換，只願意透過崔員警與她的警察兒子車秀悅溝通，並要求在監獄以外的地方見面。崔員警提供了一個祕密監禁的場所，並派員24小時監視著鄭怡信。車秀悅雖不情願，但仍加入了團隊協助偵辦此案。



鄭怡信雖是重大刑案罪犯，卻仍百般為自己的兒子著想。崔員警轉述當時因為外界壓力，而在幾乎沒有太多直接證據的狀況下逮補鄭怡信，鄭怡信只要求了「單人房、咖啡、音樂」這樣的條件，並且要員警幫她的兒子改名換姓，希望自己不會對兒子造成任何影響。但在車秀悅眼中，螳螂是個殺人成癮的重犯，甚至熱愛血腥味，這個可怕女子仍會出現在他的惡夢中。



由於案發現場出現鏡子，是犯罪現場唯一與螳螂不同的設定，在追查之下發現一位可疑人士徐具完，很可能透過以往的法庭偵查紀錄來模仿螳螂犯罪。警方鎖定了他，並在他住處發現許多關於螳螂的資訊，對於每一位相關員警也進行了調查，更有著在監獄中的螳螂與他的信件往來，車秀悅怒氣沖沖跑去質問鄭怡信，為何在監獄中還指導外面的人行兇？後來卻發現字跡與母親一點都不一樣，那只是徐具完假裝自己被螳螂認同而自己寫給自己的信件。



但徐具完潛入了一戶人家，軟禁女子與小孩但卻不見男主人蹤影。警方雖然順利將他逮捕但訊問未果，徐具完只想知道有關螳螂的事情，崔員警於是與車秀悅又將他帶到螳螂面前，徐具完就像見到偶像般的興奮。但當鄭怡信一句句開始描述殺人細節，徐具完表情開始僵硬，也讓螳螂鄭怡信直接判斷他根本軟弱到無法取人性命。徐具完惱羞成怒拿出手槍想要自盡，最終幸好子彈僅擦過頭骨，但人已陷入昏迷。



從徐具完的電腦資料中發現，他所綁架的男主人是他同母異父的弟弟，徐具完怨恨母親拋棄了自己，認為弟弟的一切本應歸他所有，於是想殺害弟弟。但由於膽小又患有精神疾病，警方推測他僅將被害者放置並未立即殺害他。於是透過線索在醫院的洗衣房內發現了被害者。也表示徐具完並非真正在模仿螳螂犯案之人。



