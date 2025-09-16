金希澈没收到金钟国喜帖，节目上吐真心：感觉和哥距离变远了…幸好听到「他」也没去「才安心了一点」

歌手金钟国最近结婚的消息引发热议，但在日前日播出的SBS综艺《我家的熊孩子》中，却出现了一段小插曲——金希澈竟然没收到喜帖，忍不住在节目中吐露「受伤的心情」。

节目里，金希澈半开玩笑地对金钟国说：「为什么《我家的熊孩子》团队都没被请去？ 感觉和哥的距离变远了。」金钟国则解释婚礼规模小，「我和太太各自只安排了50个座位，光是家人和亲戚就快坐满了，所以只邀请平常一周会见面、两三天就会联络的人。」因此健身房馆长都榜上有名。至於婚礼主持，金钟国本来想请朋友，最后却是刘在锡主动提出帮忙; 而祝歌则由本人亲自上场，一派务实又温馨。

听到这里金希澈忍不住比对自己的未来婚礼：「我也想办小一点的，但至少要请Super Junior成员吧？ 还有《认识的哥哥》班底...... 像徐章勋哥，一定要来。 不请他可不得了！」金钟国马上点头：「所以我也请了章勋哥，我们常联络嘛。」至於申东烨，则是因为「妈妈强烈要求」，最终也被列入嘉宾名单。



发现自己真的成了「漏网之鱼」后，金希澈哭笑不得：「那这样我不就很奇怪吗？」幸好最后听到连卓在勋也没被邀，才松了一口气：「好吧，那就没关系了！」



看来金钟国的婚礼虽然规模迷你，但依旧话题满满，不仅有「主持人刘在锡 + 新郎自唱祝歌」的黄金组合，还让粉丝们忍不住期待婚礼现场会有多少笑料发生！

