G-DRAGON臺北大巨蛋連唱兩天安可場！《Übermensch》世界巡演再掀高潮

韓國天王 G-DRAGON 確定將帶著《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》重返台北，並加碼舉辦安可場。繼今年7月在臺北小巨蛋的演出全數完售後，主辦單位超級圓頂宣布《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE, presented by CTBC Bank》將於 11 月 1 日、2 日連續兩天登上臺北大巨蛋開唱，勢必再次掀起全城熱潮。

這次台北安可場由 Galaxy Corporation 與 AEG Presents 聯合製作，SuperDome超級圓頂主辦，由中國信託呈獻，中華賓士、Trip.com 以及 HopeGoo贊助支持。G-DRAGON 將以國際級規格打造全新舞台，承接世界巡演的聲勢，為台北樂迷帶來難忘的視覺與聽覺震撼。

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》自今年三月自韓國起跑，至今已走遍 14 個城市，累積 29 場演出，場場爆滿。G-DRAGON 以爆發力十足的舞台能量與獨特魅力證明其在全球樂壇的超然地位。



身為 BIGBANG 創團成員，G-DRAGON 長年被譽為 K-POP 指標人物，以顛覆框架的音樂風格與潮流影響力橫掃亞洲。他在 2024 年睽違七年推出單曲〈POWER〉，旋即空降排行榜冠軍，獲得一致好評。隨後更於 2025 年帶來相隔 11 年的第三張完整專輯《Übermensch》，收錄〈TOO BAD〉、〈DRAMA〉等佳作，成功展現他無可取代的創作能量。

這次安可場不僅延續世界巡演的氣勢，更是 G-DRAGON 與台灣粉絲再度相聚的珍貴機會，演出將以頂尖規格呈現，勢必再度刷新紀錄。本次售票採「實名登記抽選」制，更多詳情請鎖定SuperDome超級圓頂官方社群專頁。



G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE, presented by CTBC Bank



※ 演出日期及時間：

2025 / 11 / 01 (六)

2025 / 11 / 02 (日)

(實際演出時間，需以演出方時間為準)

※ 演出地點：臺北大巨蛋 (臺北市信義區忠孝東路四段515號)

※ 票 價：$8980 / $7980 / $6980 / $5980 / $4980 / $3980 / $2980 / $1980 /

身心障礙優惠席 $3490 / $2990

(全場均為座位席)

VVIP區與VIP區 包含20元福利券

$8,980 為$8,960演出票券＋$20福利券

$7,980 為$7,960演出票券＋$20福利券

VVIP及VIP票價可兌換的福利不同，請查閱粉絲福利說明圖。

※ 售票方式：Ticket Plus 遠大售票系統

G-DRAGON 官方會員網站SURVEY登記時間：2025 / 9 / 16 10:00～2025 / 9 / 18 23:59

※ 遠大售票系統登記抽選時間

G-DRAGON 官方會員粉絲與一般抽選登記時間：2025 / 9 / 21 12:00～2025 / 9 / 22 23:59

（G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP 請先至專屬登記頁面輸入序號，即可參加 FANCLUB 優先抽選。FANCLUB 會員亦可同時於一般抽選頁面登記，若未於優先抽選中選，仍可保有參加一般抽選之機會。）

G-DRAGON 官方會員優先第一次抽選：

結果公布：2025 / 9 / 24 12:00起陸續發送EMAIL及簡訊通知

結帳期間：2025 / 9 / 24 確認中選後～2025 / 9 / 24 23:59

G-DRAGON 官方會員第二次抽選：

結果公布：2025 / 9 / 25 12:00 起陸續發送EMAIL及簡訊通知

結帳期間：2025 / 9 / 25 確認中選後～2025 / 9 / 25 20:00止

（G-DRAGON 官方會員第一次抽選結束若有票券尚未結帳，將於清票後進行第二次抽選。如第一次抽選完售，則無第二次抽選。）

※ 中國信託卡友優先購：2025 / 9 / 26 12:00～2025 / 9 / 26 20:00

※ 票價：依實際開放區域為主

＊需使用中國信託信用卡或簽帳金融卡（無法使用AE、大來、銀聯卡）購票」

一般抽選：

結果公布：2025 / 9 / 27 12:00 起陸續發送EMAIL及簡訊通知

結帳期間：2025 / 9 / 27 確認中選後～2025 / 9 / 27 23:59

第二次抽選：

結果公布：2025 / 9 / 28 12:00 起陸續發送EMAIL及簡訊通知

結帳期間：2025 / 9 /28 確認中選後～2025 / 9 / 28 20:00止

（第一次抽選結束若有票券尚未結帳，將於清票後進行第二次抽選。如第一次抽選完售，則無第二次抽選。）

詳細購票資訊與登記抽選辦法，請至遠大售票頁面。

