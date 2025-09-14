JYP朴軫永躍升部長級官職！不是HYBE房時爀、不是YG的梁鉉錫、也不是SM李秀滿，韓媒揭曉為何非他不可

JYP娛樂 CCO 兼代表製作人朴軫永近日被任命為總統直屬「大眾文化交流委員會」共同委員長，層級相當於部長級。 這一任命不僅顯示政府對K-POP在全球影響力的重視，也讓長期自稱「藝人」的朴軫永展現出令人意外的公職身份。

韓媒分析該委員會涵蓋音樂、電影、戲劇、演出等大眾文化領域，而朴軫永作為K-POP企劃公司的創辦人和製作人，對K-POP的全球化經驗及象徵意義，使其成為政府首選。 韓國影像傳播研究院上月針對韓國人與外國人進行問卷調查，結果顯示「韓流風格」被視為最能代表韓國文化的關鍵字，凸顯K-POP的國際影響力。

報導稱近期 Netflix 動畫電影《Kpop 獵魔女團》的全球熱度，以及 BLACKPINK 成員 Rosé 在 2025 MTV 音樂錄影帶大獎獲得「年度歌曲」等事件，都讓K-POP在國際舞台上再度站穩地位。 在此背景下，由朴軫永擔任大眾文化交流委員會共同委員長，被視為順理成章之舉。



韓媒指出，其他三大K-POP企劃公司創辦人或掌門人均存在不同考量：HYBE 「首長」房時爀雖市場影響力大，但正面臨司法調查; YG梁鉉錫則曾涉及司法糾紛，且目前仍在緩刑期間; SM娛樂李秀滿年事已高，且已不再掌管SM。 相對而言，朴軫永不僅仍活躍於音樂製作，也無司法風險，旗下藝人如Stray Kids、TWICE、ITZY、DAY6...等在國內外都維持高人氣，使其象徵性與代表性兼具。



據韓媒報導，總統秘書室官員康勳植（音譯）表示：「朴軫永代表了韓國的音樂與K-POP全球化努力，他的任命將促進全世界更多人享受我們的大眾文化，也讓我們接觸更多外國文化。」

朴軫永本人亦通過IG表達心情，他寫道：「承擔政府工作對我們娛樂業界而言壓力很大，我思考許久，但認為K-POP現在正面臨特殊機會，必須好好把握。」他表示將整理現場工作者需求，推動實效性支持，並努力讓後輩藝人獲得更多機會。

韓媒認為朴軫永的任命既象徵K-POP的全球影響力，也反映政府希望透過專業經驗促進大眾文化交流的用意。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞