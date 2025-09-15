朴寶劍凌晨親自狙擊黃牛！連發4貼公開抓現行，粉絲激讚超帥

朴寶劍近期正進行全球巡迴粉絲見面會「PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]」，今日淩晨通過官方X帳號公開點名高價轉售貼文，霸氣之舉獲讚！

15日凌晨，朴寶劍一口氣轉發4則黃牛高價轉售門票的貼文，具體標出了門票的區域與排數，還用上「偵探」表情符號。 其中一名海外網友試圖販售見面會入場特典──朴寶劍的照片小卡，朴寶劍轉發並留言：「嘿兄弟，那東西不能賣。 你確定要賣嗎？」目前這些黃牛貼文大多已被刪除。





朴寶劍粉絲見面會門票目前透過Melon Ticket販售，預訂頁面已標註禁止票券轉讓及轉售。 朴寶劍方面強調，購票後的轉售行為屬禁止事項，非法交易的票券可能在未事先通知的情況下被取消，即使持票也可能在當天被拒絕入場。

此舉引發粉絲與網友熱議，紛紛留言「完全是公開處刑」、「朴寶劍親自出動，太帥了」、「本人確認一定更嚴格」、「真粉絲絕不會跟黃牛買票」等。



朴寶劍近期正進行全球粉絲見面會巡迴「PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]」，9月13日在吉隆坡為亞洲巡迴畫下句點，接下來將把腳步邁向南美，飛赴蒙特雷、墨西哥市、聖保羅、聖地牙哥等地與粉絲相見。 10月11日將舉行首爾安可場，門票開賣隨即全數售罄，再次展現他不減的人氣。





