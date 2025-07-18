HYBE內訌升級！閔熙珍遭三方提告，LE SSERAFIM與ILLIT捲入風波

韓國娛樂圈話題不斷，HYBE旗下子公司Source Music（女團LELE SERRAFIM所屬經紀公司）與BELIFT LAB（女團illit所屬經紀公司）分別對ADOR前代表閔熙珍提出高額損害賠償訴訟。 閔熙珍與HYBE集團內部的法律攻防戰正持續升溫。

7月18日，首爾西部地方法院將進行HYBE Labels對閔熙珍所提起25億（韓幣，下同）損害賠償訴訟的第三次審理。 該訴訟為HYBE針對閔熙珍在ADOR經營權風波期間的行為所提出的法律行動之一。

早在去年，Source Music就曾針對閔熙珍提出約5億損害賠償訴訟。 原因是閔熙珍在一場反擊HYBE奪權指控的緊急記者會中，公開點名Source Music及旗下女團LE SSERAFIM，聲稱HYBE違反承諾，讓LE SSERAFIM搶先於NewJeans出道，並阻止她在LE SSERAFIM出道前為NewJeans進行宣傳。



對此，Source Music強烈反駁稱：「閔熙珍於公開場合散播不實信息、以無禮用詞點名他人藝人，我們對此深表遺憾。 此類行為已構成明確的名譽毀損與業務妨礙，因此依法提告。」

此外，HYBE的另一子公司BELIFT LAB也針對閔熙珍提出20億的損害賠償訴訟。 閔熙珍曾於今年4月的緊急記者會中，指控BELIFT LAB旗下新人女團ILLIT的整體概念涉嫌抄襲NewJeans，引發巨大爭議。



對此，BELIFT LAB反駁：「ILLIT的品牌定位與概念早在2023年7月21日便已最終定案並內部共享，而閔熙珍口中的『提案文件』是在2023年8月28日才寄來的，從時間上根本無法對ILLIT的企劃造成影響。」因此決定提告。

目前閔熙珍也反擊提告，針對BELIFT LAB代表金泰浩與其相關實務團隊以名譽毀損罪提出刑事對告，雙方僵局尚未解開。

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