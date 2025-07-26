【高中生太會玩！】韓國高中畢業照又爆紅！這次竟神還原「房時爀X果汁世妍」LA街拍名場面！

每年都靠「腦洞大開」的畢業照刷爆網路的韓國議政府高中（의정부고），今年再度出招，這次他們的靈感來源，居然是震驚娛樂圈的「房時爀與果汁世妍在美國LA約會（？ ）現場圖」！

議政府高中學生會日前透過學校官方SNS帳號公開了2025年畢業照，而這所高中自2009年起就培養出「學生自主創意」的畢業照傳統，常常惡搞、致敬甚至直接「神模仿」年度話題人物，堪稱畢業季最強coser製造機。

這一屆的學生們眼光極毒，直接鎖定了「2024年度娛樂界最大問號圖之一」──房時爀與BJ果汁世妍在美國比佛利山莊「肩併肩同行」的那一幕！當時這張照片一曝光就讓全網陷入瘋狂猜測，照片中，房時爀戴著墨鏡，穿著深色長袖與卡其褲，一身低調CEO風格; 而果汁世妍則是短版上衣小露蠻腰，辣度破表，這組搭配怎麼看怎麼出戲。



議政府高中的同學們精準抓住這荒謬又話題性十足的瞬間，在學校附近野外場景原汁原味重現該名場面。 不只服裝、站姿，連那「一言難盡的氛圍感」都模仿得讓人笑到噴飯，網友直呼：「你們是真的懂娛樂圈。」



除了這一對傳奇組合，本屆議政府高中的畢業照還同步惡搞了2025 Waterbomb濕身演出女王權恩妃、電競傳奇Faker（李相赫）、國足代表孫興慜、百萬YouTuber Lala的分身李明花、BLACKPINK Rosé，甚至連天王Bruno Mars都被「出鏡」！

回顧當年那段引爆熱議的LA會面，HYBE方面曾對外表示：「房代表與印氏姐妹是在聚會中偶遇，當時她們正受到冒充HYBE藝人的詐騙困擾，房代表只是給了點建議，後來幫忙訂了幾家餐廳。」果汁世妍本人則澄清，她姊姊和房時爀本來就認識，自己因此間接認識房代表。 對於LA行程，她大方表示：「那不是偶遇，是有安排的。」果汁世妍是2000年出生的網路人氣BJ與YouTuber，擁有超過32萬訂閱者，也曾出演Netflix原創實境秀《激讚網紅》，以直率風格和火辣造型廣受年輕粉絲喜愛。

而議政府高中的學生們則用他們的創意和幽默再次證明了一句話：你永遠可以相信義政府高，但永遠猜不到他們要cos誰。

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