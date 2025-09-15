不愧是女神全智賢！Disney+新劇《暴風圈》強勢回歸，無需多言的氣場緊抓觀眾視線

上週正式揭開神祕面紗的 Disney+ 原創韓劇《暴風圈》，講述的是作為聯合國大使、在國際上享有盛名的徐聞柱（全智賢 飾）在調查總統候選人遇襲事件背後真相的過程中，與必須保護她、身分不明的特種要員白山湖（姜棟元 飾）一同面對威脅整個朝鮮半島的龐大陰謀。

該劇在開播前就因為超強的卡司陣容與頂尖的製作班底而備受矚目，全智賢則在劇中飾演洞察力過人、在國際社會備受信賴的聯合國大使「徐聞柱」，一登場便收穫了「果然是全智賢」的氣場令人忍不住讚嘆。



劇集一開始，圍繞文柱而起的巨大漣漪就足以緊緊抓住觀眾們的視線。目睹丈夫張峻翼（朴海俊 飾）遭遇震驚全場的槍擊事件後，文柱為了揭開真相，決定與真實身分成謎的男子山湖合作。在不斷的危機中追查真相的她，一方面與丈夫的弟弟峻常（吳正世 飾）產生衝突，另一方面又與婆婆玉善（李美淑 飾）聯手，使劇情的緊張感推向最高點。



更令人震撼的是，當她被深信不疑的總統慶新（金海淑 飾）背叛時，雖一度流下無奈的淚水，卻毫不猶豫地決定參選下一屆總統。尤其是她跨越了列車爆炸的威脅，最終在光化門廣場上宣布競選總統的那一幕，更讓觀眾感受到令人顫慄的快感。



全智賢透過極度克制的情感線條、穩健的台詞功底以及細膩的表情演技，完美詮釋了文柱在危機面前也毫不動搖的堅毅，牢牢支撐起整部劇的核心。她以特有的細膩內心演技為角色注入靈魂，讓觀眾的沉浸感大幅提升。繼《屍戰朝鮮：雅信傳》與《智異山》之後，全智賢在類型劇領域的持續挑戰再度掀起熱議。她每一部作品都以絕對的存在感征服觀眾，而她這次在《暴風圈》中又將書寫怎樣的故事，備受期待。



由全智賢和姜棟元主演的 Disney+ 原創劇集《暴風圈》，每週三更新兩集。



