BLACKPINK Lisa 隨手一背！4億超稀有愛馬仕柏金包震驚全網

BLACKPINK成員Lisa最近又用她的時尚實力證明了「人間名品」這個稱號！

Lisa前幾日透過個人社群上傳多張近照，配文「Sleepless nights（失眠的夜晚）」。 原本粉絲只是單純欣賞女神的美照，沒想到眼尖的網友立刻發現——她手上拎的居然是 傳說級的限量柏金包！



Lisa 當天身穿剪裁性感的黑色長裙，搭配一隻2021年限量版Hermès Faubourg Birkin「夜藍色」。 這款包全球極少數，市價最高能飆到 30萬美金（約4億韓幣），比一般豪車還貴。這款柏金包的特色相當吸睛：小橘窗戶設計、像購物袋的掛飾、再加上鱷魚皮的包蓋與手把——根本就是收藏級藝術品。 難怪國際拍賣行蘇富比也對它大書特書。



網友看到Lisa的近照後，紛紛驚呼：「這是富豪等級的時尚」、「她真的是行走的精品櫥窗」、「這包比車還貴啊！」、「Lisa 就是時尚界的標準答案」、「相當於半套房子啊」、「把一輛豪車背在了身上」等。



目前BLACKPINK正在進行世界巡演「DEADLINE」，Lisa 也持續在舞台與私服中展現不同的時尚魅力。 不得不說，女神隨手一背，就是全球焦點。

