不愧是女神全智贤！Disney+新剧《暴风圈》强势回归，无需多言的气场紧抓观众视线

上周正式揭开神秘面纱的 Disney+ 原创韩剧《暴风圈》，讲述的是作为联合国大使、在国际上享有盛名的徐闻柱（全智贤 饰）在调查总统候选人遇袭事件背后真相的过程中，与必须保护她、身分不明的特种要员白山湖（姜栋元 饰）一同面对威胁整个朝鲜半岛的庞大阴谋。

该剧在开播前就因为超强的卡司阵容与顶尖的制作班底而备受瞩目，全智贤则在剧中饰演洞察力过人、在国际社会备受信赖的联合国大使「徐闻柱」，一登场便收获了「果然是全智贤」的气场令人忍不住赞叹。



剧集一开始，围绕文柱而起的巨大涟漪就足以紧紧抓住观众们的视线。目睹丈夫张峻翼（朴海俊 饰）遭遇震惊全场的枪击事件后，文柱为了揭开真相，决定与真实身分成谜的男子山湖合作。在不断的危机中追查真相的她，一方面与丈夫的弟弟峻常（吴正世 饰）产生冲突，另一方面又与婆婆玉善（李美淑 饰）联手，使剧情的紧张感推向最高点。



更令人震撼的是，当她被深信不疑的总统庆新（金海淑 饰）背叛时，虽一度流下无奈的泪水，却毫不犹豫地决定参选下一届总统。尤其是她跨越了列车爆炸的威胁，最终在光化门广场上宣布竞选总统的那一幕，更让观众感受到令人颤栗的快感。



全智贤透过极度克制的情感线条、稳健的台词功底以及细腻的表情演技，完美诠释了文柱在危机面前也毫不动摇的坚毅，牢牢支撑起整部剧的核心。她以特有的细腻内心演技为角色注入灵魂，让观众的沉浸感大幅提升。继《尸战朝鲜：雅信传》与《智异山》之后，全智贤在类型剧领域的持续挑战再度掀起热议。她每一部作品都以绝对的存在感征服观众，而她这次在《暴风圈》中又将书写怎样的故事，备受期待。



由全智贤和姜栋元主演的 Disney+ 原创剧集《暴风圈》，每周三更新两集。



