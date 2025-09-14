【韓網熱門】作為濃顏美男控，久違發現了一眼驚艷的男偶像！網驚呼：李敏鎬+車銀優

這位男偶像就是CORTIS成員KEONHO安乾鎬！原PO認為他在濃顏的同時兼具少年感，即便不是粉絲，也因為他長相太驚豔而特地寫文感慨XD





CORTIS是BIGHIT MUSIC繼TOMORROW X TOGETHER後時隔6年推出的全新五人組合，由JAMES、JUHOON、MARTIN、SEONGHYEON、KEONHO組成。 8月18日發行主打歌〈What You Want〉正式出道，9月8日發行首張迷你專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》，僅用五天就售出38萬1991張，成為今年出道的男團中首週銷量第一的團體。



KEONHO本名安乾鎬，2009年出生，今年剛滿16歲，學生時代是競技游泳選手，曾獲得冠軍及打破紀錄。 2021年讀國小六年級時被星探發現，試鏡時演唱了BTS防彈少年團的《Dynamite》並獲得通過，國一結束後便退學專注練習生活動，在出道前已累積了5年的練習經驗。













안건호 애교 하는 거 15초 동안 보실 분

부끄러워하는 남자아이 귀 빨개진 거봐 pic.twitter.com/K7JxuWByo6 — ໊ (@lovemykeonho) September 6, 2025

PS. KEONHO讀國小時正在經歷新冠疫情，原文裡有童年照片，從小就超可愛！

韓國網友評論：

1. 哇真的好帥，這位朋友前途一片光明啊

2. 不是濃顏系美男，是毫無分歧的超級大帥哥啊！

3. 好像李敏鎬和車銀優的綜合版

4. 青少年時期的李敏鎬

5. 像從前那些紅透半邊天的香港影星

6. 仿佛看到金城武、SEVENTEEN珉奎、NCT泰容、RIIZE成燦…

7. 好像日本那些五官深邃的美男演員... 車銀優後繼有人了



8. 就連深色的皮膚也非常有魅力

9. 我還以為是混血或者中國籍成員，真的是韓國人裡很少見的帥氣

10. 就算作為新人演員出道都會大發

11. 09年生？ 高一？ 下頜線條已經像大人一樣了，真的是美男

12. 疫情時期讀國小？ 真的太年輕，可以當我兒子了ᅲ

13. 雖然是濃顏，但神奇的是並不會讓人感到油膩

14. 我一向不喜歡濃顏，但這位是真的帥



15. 最近我身邊不追星的人也都在為他瘋狂

16. 身高看起來沒超過170... 還會繼續長高嗎

17. 真的好久沒見到教科書級的大帥哥

18. 通常這種正統美男長相的人都沒什麼舞台魅力，但他就連展現魅力也很自然順暢

19. 不僅是天然帥哥，跳舞也非常棒，而且超級年輕，怎麼會這麼有天賦啊

出處： https://theqoo.net/hot/3911777937

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞