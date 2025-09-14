【韓網熱門】作為濃顏美男控，久違發現了一眼驚艷的男偶像！網驚呼：李敏鎬+車銀優
【韓網熱門】作為濃顏美男控，久違發現了一眼驚艷的男偶像！網驚呼：李敏鎬+車銀優

2025年9月14日  

（封面圖源：FB@BIGHIT.MUSIC，IG@cortis）

這位男偶像就是CORTIS成員KEONHO安乾鎬！原PO認為他在濃顏的同時兼具少年感，即便不是粉絲，也因為他長相太驚豔而特地寫文感慨XD

（圖源：IG@cortis）
（圖源：IG@cortis）

CORTIS是BIGHIT MUSIC繼TOMORROW X TOGETHER後時隔6年推出的全新五人組合，由JAMES、JUHOON、MARTIN、SEONGHYEON、KEONHO組成。 8月18日發行主打歌〈What You Want〉正式出道，9月8日發行首張迷你專輯《COLOR OUTSIDE THE LINES》，僅用五天就售出38萬1991張，成為今年出道的男團中首週銷量第一的團體。
（圖源：FB@BIGHIT.MUSIC）

KEONHO本名安乾鎬，2009年出生，今年剛滿16歲，學生時代是競技游泳選手，曾獲得冠軍及打破紀錄。 2021年讀國小六年級時被星探發現，試鏡時演唱了BTS防彈少年團的《Dynamite》並獲得通過，國一結束後便退學專注練習生活動，在出道前已累積了5年的練習經驗。
（圖源：IG@mbcbf_ever）
（圖源：IG@cortis）
（圖源：IG@cortis）
（圖源：IG@cortis）
（圖源：IG@mbcbf_ever）
（圖源：IG@cortis）

PS. KEONHO讀國小時正在經歷新冠疫情，原文裡有童年照片，從小就超可愛！

韓國網友評論：
1. 哇真的好帥，這位朋友前途一片光明啊
2. 不是濃顏系美男，是毫無分歧的超級大帥哥啊！
3. 好像李敏鎬和車銀優的綜合版
4. 青少年時期的李敏鎬
5. 像從前那些紅透半邊天的香港影星
6. 仿佛看到金城武、SEVENTEEN珉奎、NCT泰容、RIIZE成燦…
7. 好像日本那些五官深邃的美男演員... 車銀優後繼有人了
（圖源：IG@cortis）

8. 就連深色的皮膚也非常有魅力
9. 我還以為是混血或者中國籍成員，真的是韓國人裡很少見的帥氣
10. 就算作為新人演員出道都會大發
11. 09年生？ 高一？ 下頜線條已經像大人一樣了，真的是美男
12. 疫情時期讀國小？ 真的太年輕，可以當我兒子了ᅲ
13. 雖然是濃顏，但神奇的是並不會讓人感到油膩
14. 我一向不喜歡濃顏，但這位是真的帥
（圖源：IG@cortis）

15. 最近我身邊不追星的人也都在為他瘋狂
16. 身高看起來沒超過170... 還會繼續長高嗎
17. 真的好久沒見到教科書級的大帥哥
18. 通常這種正統美男長相的人都沒什麼舞台魅力，但他就連展現魅力也很自然順暢
19. 不僅是天然帥哥，跳舞也非常棒，而且超級年輕，怎麼會這麼有天賦啊

出處： https://theqoo.net/hot/3911777937

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

