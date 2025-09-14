【K社韓國小百科】《Kpop 獵魔女團》Saja Boys來源是「死神三人組」？ 韓國陰差意外通人性，「黑衣笠帽」形象來源大揭秘

Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》風靡數月仍仍未退燒，就連曾因造型爭議而被投訴到拆除的公共雕塑，也因神似Saja Boys而被要求「復出」。 這支惡魔系男團Saja Boys從名字到形象都難脫「陰間使者」意象，事實上韓國民間傳說裡的陰間使者頗具人情味，其「黑衣笠帽」形象則是近幾十年才定型。

片中Saja Boys以奶油甜美形象登場，在演唱〈Your Idol〉時则換上黑色韓服與兩班笠帽，令人聯想到經典陰差造型。 因韓文是表音文字，「Saja（사자）」這一名稱包含了三重含義「獅子、死者、使者」，其中獅子是團體象征，死者意為全員是亡魂，使者則呼應其「奪魂」職務。



全國出差的公務員三人組

韓國民間神話信仰裡的死神、陰差即「陰間使者（저승사자）」，又稱「監齋使者（감재사자）」，負責將靈魂從現世引導至冥界，相當於我們熟悉的「黑白無常」。 不同於很多文化中懼怕死神的習俗，韓國神話中的陰差少一些威嚴冷酷、多一些人性體恤，例如喜愛美食、接受賄賂等，也會有意無意犯些小錯。



陰差常被視為三人組，根據濟州等地的民間傳說，分別是手持「赤牌旨」（寫有亡者姓名的紅布，即生死簿）的「降臨道令」，為制服反抗亡魂而拿著大錘的「解怨脈」，以及負責用繩索捆綁亡魂的「李德春」。 電影《與神同行》中的設定便取材於此。 在朝鮮半島本土，亦有認為三名陰差分別是天皇使者、地皇使者、人皇使者，或日值使者、月值使者、降臨使者。



有人去世時，降臨道令先與掌管該村居民生命的「本鄉堂神」核對戶籍，隨後前往亡者之家，避開門神和竈王神，從屋頂大聲呼喚亡者年齡與姓名三次，亡魂便跟隨其離開。

因為陰差只有姓名和年齡可依，有時也會鬧出大烏龍。 根據京畿道龍仁和忠清北道鎮川的民間傳說，有兩位姓名與年齡完全相同的農夫，分別住在鎮川與龍仁。 陰差原本應該帶走龍仁的農夫，卻錯抓了鎮川的農夫。 鎮川農夫被閻羅大王放回陽間後，發現自己已經被下葬，只好進入龍仁農夫的身體復活。 然而鎮川家人不認他、龍仁家人以為他瘋了，最後鬧到官府，縣令認為陽間以肉身為準，命他到龍仁生活。 幸好龍仁這邊對這位「死而復生的家人」格外善待，家財也較為殷實，鎮川農夫逐漸適應新生活，度過幸福的餘生。 這個故事便是「生居鎮川，死居龍仁」的由來，不過在現代韓國，這句話更常用於風水方面。

「使者飯」的神奇功效

韓國傳統喪禮裡，人們會在招魂儀式後為陰差準備「使者飯（사잣밥）」（又稱 使者床 사자상），以酬謝護送亡魂安全抵達陰間。 通常在小桌或草席上擺三碗飯、三杯酒、三雙草鞋、三枚錢幣，條件好的可以加三條烤黃花魚或其他配菜，放在圍牆旁、屋頂或大門邊。 使者飯還會故意做得很鹹，讓陰差口渴停下喝水，好讓亡者也能休息片刻。



傳說中甚至有人因盛情招待陰差而延壽或逃過一劫，顯示這些「冥界公務員」也有柔軟的一面。 濟州島巫俗敘事歌《맹감본풀이》提到，一名叫「蘇薩滿」的窮人在野外發現了一具百年骷髏，認為是家族祖先而帶回家供奉，此後逐漸致富。 33歲時，他夢到骷髏化身老者，告訴他陽壽已盡、必須虔誠祭拜來才能解厄運。 蘇薩滿照做後，三名陰差果然到來，享用了他準備的飲食、換上新鞋衣物並接受祭拜，便不好意思將他帶走，於是悄悄修改生死簿，在「十」上加一撇變成「千」，蘇薩滿就這樣活了三千多歲。



還有都市傳說稱，如果獨自睡覺時在旁邊放個空枕頭，陰差就會來此睡一覺再離開。 換句話說，他們到處出差卻連休息之處都沒有，只能在別人家裡打盹，多少顯得可憐。 所以，如果半夜發現陰差就在枕旁，不必驚慌，只要說好「不奪性命」，就讓他休息片刻吧。

形象來源：恐怖電視劇與喪葬木偶

陰差的造型並非一開始就是現在熟悉的樣子。 根據韓國現存佛教畫軸，朝鮮時代之前的陰差甚至是披盔甲的將軍或穿紅袍的官員，造型多樣。



黑衣白面的陰差首次登場於1977年開播的恐怖奇幻連續劇《傳說的故鄉》。 這部系列劇以民間鬼故事為主題，在韓國風靡多年。 時任導演的崔尚植在1980年6月播出的〈我的魂魄，別人的肉身〉中親自設計了這一陰差造型。 2021年，他在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中表示，自己認為死亡應與黑色有關，所以給陰差穿上黑色長袍，將臉塗白作為對比，再將嘴唇塗成黑色作為強調。 自此，韓國人心目中的陰差形象才固定下來。





即便是生活在現代的陰間使者，也執著地戴著寬簷紳士帽XD



其實若論最早，朝鮮時代葬禮用的「木偶（꼭두）」也曾出現類似造型，只是未必與陰差掛鉤。 這些木偶最初來自傀儡戲，19世紀開始用於裝飾喪輿，造型包含人物、動植物與幻想生物，用來陪伴亡者並提供引路、護衛、侍奉、娛樂等功能，以緩解不安與悲傷。 不過木偶服飾多樣、並非只有黑衣笠帽，其身份也難以斷定就是陰差，所以較難認為古人心中的陰差就是這一形象。







總的來說，「黑衣笠帽」只是近代媒體和喪葬元素疊加形成的印象，古人心中的陰差未必如此。 這個角色從嚴肅威儀到親切有人情味，隨時代和媒介而不斷變形，正因如此，才能成為韓國文化裡既神秘又親近的存在。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞