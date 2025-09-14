【韩网热门】作为浓颜美男控，久违发现了一眼惊艳的男偶像！网惊呼：李敏镐+车银优

这位男偶像就是CORTIS成员KEONHO安干镐！原PO认为他在浓颜的同时兼具少年感，即便不是粉丝，也因为他长相太惊艳而特地写文感慨XD





CORTIS是BIGHIT MUSIC继TOMORROW X TOGETHER后时隔6年推出的全新五人组合，由JAMES、JUHOON、MARTIN、SEONGHYEON、KEONHO组成。 8月18日发行主打歌〈What You Want〉正式出道，9月8日发行首张迷你专辑《COLOR OUTSIDE THE LINES》，仅用五天就售出38万1991张，成为今年出道的男团中首周销量第一的团体。



KEONHO本名安干镐，2009年出生，今年刚满16岁，学生时代是竞技游泳选手，曾获得冠军及打破纪录。 2021年读国小六年级时被星探发现，试镜时演唱了BTS防弹少年团的《Dynamite》并获得通过，国一结束后便退学专注练习生活动，在出道前已累积了5年的练习经验。













안건호 애교 하는 거 15초 동안 보실 분

부끄러워하는 남자아이 귀 빨개진 거봐 pic.twitter.com/K7JxuWByo6 — ໊ (@lovemykeonho) September 6, 2025

PS. KEONHO读国小时正在经历新冠疫情，原文里有童年照片，从小就超可爱！

韩国网友评论：

1. 哇真的好帅，这位朋友前途一片光明啊

2. 不是浓颜系美男，是毫无分歧的超级大帅哥啊！

3. 好像李敏镐和车银优的综合版

4. 青少年时期的李敏镐

5. 像从前那些红透半边天的香港影星

6. 仿佛看到金城武、SEVENTEEN珉奎、NCT泰容、RIIZE成灿…

7. 好像日本那些五官深邃的美男演员... 车银优后继有人了



8. 就连深色的皮肤也非常有魅力

9. 我还以为是混血或者中国籍成员，真的是韩国人里很少见的帅气

10. 就算作为新人演员出道都会大发

11. 09年生？ 高一？ 下颌线条已经像大人一样了，真的是美男

12. 疫情时期读国小？ 真的太年轻，可以当我儿子了ᅲ

13. 虽然是浓颜，但神奇的是并不会让人感到油腻

14. 我一向不喜欢浓颜，但这位是真的帅



15. 最近我身边不追星的人也都在为他疯狂

16. 身高看起来没超过170... 还会继续长高吗

17. 真的好久没见到教科书级的大帅哥

18. 通常这种正统美男长相的人都没什么舞台魅力，但他就连展现魅力也很自然顺畅

19. 不仅是天然帅哥，跳舞也非常棒，而且超级年轻，怎么会这么有天赋啊

