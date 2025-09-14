【韩网热门】作为浓颜美男控，久违发现了一眼惊艳的男偶像！网惊呼：李敏镐+车银优
广告

【韩网热门】作为浓颜美男控，久违发现了一眼惊艳的男偶像！网惊呼：李敏镐+车银优

明星   2025年9月14日   星期日14:29   Sani  

（封面图源：FB@BIGHIT.MUSIC，IG@cortis）

这位男偶像就是CORTIS成员KEONHO安干镐！原PO认为他在浓颜的同时兼具少年感，即便不是粉丝，也因为他长相太惊艳而特地写文感慨XD

（图源：IG@cortis）
（图源：IG@cortis）

CORTIS是BIGHIT MUSIC继TOMORROW X TOGETHER后时隔6年推出的全新五人组合，由JAMES、JUHOON、MARTIN、SEONGHYEON、KEONHO组成。 8月18日发行主打歌〈What You Want〉正式出道，9月8日发行首张迷你专辑《COLOR OUTSIDE THE LINES》，仅用五天就售出38万1991张，成为今年出道的男团中首周销量第一的团体。
（图源：FB@BIGHIT.MUSIC）

KEONHO本名安干镐，2009年出生，今年刚满16岁，学生时代是竞技游泳选手，曾获得冠军及打破纪录。 2021年读国小六年级时被星探发现，试镜时演唱了BTS防弹少年团的《Dynamite》并获得通过，国一结束后便退学专注练习生活动，在出道前已累积了5年的练习经验。
（图源：IG@mbcbf_ever）
（图源：IG@cortis）
（图源：IG@cortis）
（图源：IG@cortis）
（图源：IG@mbcbf_ever）
（图源：IG@cortis）

PS. KEONHO读国小时正在经历新冠疫情，原文里有童年照片，从小就超可爱！

韩国网友评论：
1. 哇真的好帅，这位朋友前途一片光明啊
2. 不是浓颜系美男，是毫无分歧的超级大帅哥啊！
3. 好像李敏镐和车银优的综合版
4. 青少年时期的李敏镐
5. 像从前那些红透半边天的香港影星
6. 仿佛看到金城武、SEVENTEEN珉奎、NCT泰容、RIIZE成灿…
7. 好像日本那些五官深邃的美男演员... 车银优后继有人了
（图源：IG@cortis）

8. 就连深色的皮肤也非常有魅力
9. 我还以为是混血或者中国籍成员，真的是韩国人里很少见的帅气
10. 就算作为新人演员出道都会大发
11. 09年生？ 高一？ 下颌线条已经像大人一样了，真的是美男
12. 疫情时期读国小？ 真的太年轻，可以当我儿子了ᅲ
13. 虽然是浓颜，但神奇的是并不会让人感到油腻
14. 我一向不喜欢浓颜，但这位是真的帅
（图源：IG@cortis）

15. 最近我身边不追星的人也都在为他疯狂
16. 身高看起来没超过170... 还会继续长高吗
17. 真的好久没见到教科书级的大帅哥
18. 通常这种正统美男长相的人都没什么舞台魅力，但他就连展现魅力也很自然顺畅
19. 不仅是天然帅哥，跳舞也非常棒，而且超级年轻，怎么会这么有天赋啊

出处： https://theqoo.net/hot/3911777937

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 【韩网热门】作为浓颜美男控，久违发现了一眼惊艳的男偶像！网惊呼：李敏镐+车银优
© 2025 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手