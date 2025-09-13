睽違2年！韓流男神李鍾碩降臨台北11/16舉辦見面會，招牌笑容溫暖陪伴台粉！9/20準備開搶

韓國頂流巨星李鍾碩近期新作頻發，許多台灣粉絲引頸期盼能再與偶像近距離互動，終於等到李鍾碩選擇他生日9月14 日這天、從首爾開跑亞洲巡迴行程，顯見對粉絲的高度重視。今（12日）網銀國際影視正式宣布將於11月16日在台舉辦李鍾碩粉絲見面會《2025 LEE JONG SUK FANMEETING in TAIPEI》，凡購票入場的粉絲即可獲得限量小卡套組並有機會參加團體合照、簽名海報，VIP區另包含Hi-Bye福利，門票將於20日中午11點於KKTIX售票系統開賣。

李鍾碩出道以來擁有無數代表作，憑藉著 《皮諾丘》、《W－兩個世界》、《黑話律師》等口碑韓劇成為收視保證，今年在新劇《瑞草洞》飾演律師角色，演出寫實的職場生活，劇情跳脫傳統律政劇，聚焦在一般律師的工作，愛情、友情和小人物奮鬥過程十分療癒觀眾，和李鍾碩最新巡迴主題寓意不謀而合，從戲劇作品到個人活動都溫暖陪伴著粉絲，演技出眾，更以真摯待人的性格俘獲粉絲的心。



李鍾碩被譽為「零負評男神」，聲勢如日中天的他，對粉絲始終滿懷感謝，曾經親自在見面會的入口替粉絲驗票、與每位粉絲握手並發放應援禮物，讓粉絲感動不已，今年巡迴活動名稱中的 “With”是官方粉絲名，寓意是希望與粉絲「像現在這樣彼此相依、互相陪伴」，官方海報呈現李鍾碩卸下西裝，穿著休閒服、露出清爽微笑，散發著鄰家男孩般的氛圍，即使已經是頂流巨星，依然毫無距離感。

過去多次訪台，李鍾碩每回都留下暖心回憶，在前年見面會上曾甜蜜形容「粉絲是最美的風景」，李鍾碩誠摯地向粉絲表白：「想當面傳達一直以來想說的話，希望準備的舞台能完美地表現給大家。」



《2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With : Just Like This] in Taipei》

活動時間｜2025 年 11月 16日（日）18：00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點｜TICC 台北國際會議中心

售票網站｜https://wve.kktix.cc/events/2025leejongsukwithjustlikethisintaipei

售票時間｜09月 20 日（六）11：00

票價｜NT$5,980／NT$4,880／NT$3,680／NT$2,680（全區座席）

主辦單位｜WANIN Visual 網銀國際影視





更多活動詳細資訊請密切鎖定WANIN Visual （網影）粉絲專頁

【WANIN Visual】官方粉專：https://www.facebook.com/waninvisualSHOW

【WANIN Visual】官方IG： https://www.instagram.com/waninvisual_show

【網銀國際影視】官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/WANINVISUAL

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞