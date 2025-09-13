台灣職業排球也有韓國啦啦隊加盟！特邀韓國高顏值「排球王子」金耀漢現身力挺「小魔女」廉世彬、高佳彬、金吉娜

韓國籍啦啦隊員在台總是受到許多球迷朋友的喜愛，現在除了在棒球與籃球領域可看見她們的身影，即將開打的台灣職業排球賽季也有韓國籍啦啦隊員亮相，日前的記者會更邀請韓國金牌排球國手金耀漢現身力挺。

曾在台灣企業排球聯賽締造三連霸佳績的「連莊」排球隊，與台中市政府冠名合作以「台中連莊」知名全力備戰，除了全體球員特別來到台北召開職排元年開季記者會外，還特別邀請啦啦隊「小魔女」一同亮相，亦有來自韓國的金牌排球選手金耀漢共同出席本活動。







三位來自韓國的啦啦隊員加入小魔女團隊，包含在韓國論壇票選第一名的廉世彬，以及曾經在富邦主題日驚艷球迷的高佳彬，以及來自KT啦啦隊，在社群擁有22萬追蹤人數的人氣成員金吉娜，日前三人在記者會上首度同台曝光，引發話題討論，三人也希望能將持續自己的熱情傳達給現場的球迷朋友們。













而記者會也邀請到韓國男神等級的運動員，擁有200公分的過人身高，並曾代表韓國參加杜哈亞運並奪得男子排球項目金牌，被韓國人稱為「排球王子」的金耀漢選手亦特別來台，在記者會上現身為「台中連莊」加油，他更透露未來將與啦啦隊「小魔女」有後續的相關合作，也請大家多多期待。



