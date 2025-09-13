睽违2年！韩流男神李钟硕降临台北11/16举办见面会，招牌笑容温暖陪伴台粉！9/20准备开抢

韩国顶流巨星李钟硕近期新作频发，许多台湾粉丝引颈期盼能再与偶像近距离互动，终於等到李钟硕选择他生日9月14 日这天、从首尔开跑亚洲巡回行程，显见对粉丝的高度重视。今（12日）网银国际影视正式宣布将於11月16日在台举办李钟硕粉丝见面会《2025 LEE JONG SUK FANMEETING in TAIPEI》，凡购票入场的粉丝即可获得限量小卡套组并有机会参加团体合照、签名海报，VIP区另包含Hi-Bye福利，门票将於20日中午11点於KKTIX售票系统开卖。

李钟硕出道以来拥有无数代表作，凭藉著 《皮诺丘》、《W－两个世界》、《黑话律师》等口碑韩剧成为收视保证，今年在新剧《瑞草洞》饰演律师角色，演出写实的职场生活，剧情跳脱传统律政剧，聚焦在一般律师的工作，爱情、友情和小人物奋斗过程十分疗愈观众，和李钟硕最新巡回主题寓意不谋而合，从戏剧作品到个人活动都温暖陪伴著粉丝，演技出众，更以真挚待人的性格俘获粉丝的心。



李钟硕被誉为「零负评男神」，声势如日中天的他，对粉丝始终满怀感谢，曾经亲自在见面会的入口替粉丝验票、与每位粉丝握手并发放应援礼物，让粉丝感动不已，今年巡回活动名称中的 “With”是官方粉丝名，寓意是希望与粉丝「像现在这样彼此相依、互相陪伴」，官方海报呈现李钟硕卸下西装，穿著休闲服、露出清爽微笑，散发著邻家男孩般的氛围，即使已经是顶流巨星，依然毫无距离感。

过去多次访台，李钟硕每回都留下暖心回忆，在前年见面会上曾甜蜜形容「粉丝是最美的风景」，李钟硕诚挚地向粉丝表白：「想当面传达一直以来想说的话，希望准备的舞台能完美地表现给大家。」



《2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With : Just Like This] in Taipei》

活动时间｜2025 年 11月 16日（日）18：00（实际演出时间以现场公告为准）

演出地点｜TICC 台北国际会议中心

售票网站｜https://wve.kktix.cc/events/2025leejongsukwithjustlikethisintaipei

售票时间｜09月 20 日（六）11：00

票价｜NT$5,980／NT$4,880／NT$3,680／NT$2,680（全区座席）

主办单位｜WANIN Visual 网银国际影视





