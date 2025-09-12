ZEROBASEONE首次來港舉辦演唱會 2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] IN HONG KONG

韓國人氣男團 ZEROBASEONE即將於2025年12月20至21日假啟德體藝館舉行演唱會 — 2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] IN HONG KONG，這將是他們自出道以來首次來港開唱，更是本次世界巡演的最終站。

票價分為港幣$1,999 (SVIP)、$1,899 (VIP)、$1,699、$1,199、$899。所有購買港幣$1,999門票的觀眾，將可優先入場、參與演前彩排及歡送活動，並可獲得一套專屬頸繩及吊牌。所有購買港幣$1,899門票的觀眾，將可參與演前彩排，並可獲得一套專屬頸繩及吊牌。全場觀眾皆可獲得海報一張及小卡一套，其中將隨機派發50張藝人親筆簽名海報。成功在2025年8月25日中午12時 至 2025年8月28日中午12時期間於MENT PLUS CHAT 登記的GLOBAL OFFICIAL FANCLUB 會員將合資格於2025年9月22日上午10時至下午4時經購票通(Cityline) 參與會員優先購票。Trip.com優先購票將於2025年9月23日上午10時至晚上11時59分於Trip.com進行。公開售票將於2025年9月24日上午10時透過購票通(Cityline) 正式發售。

這是繼去年[TIMELESS WORLD] 之後的全新世界巡迴演唱會。在演唱會海報中，可以看到在無垠的宇宙空間裡，充滿著閃耀出藍色光芒的星辰，象徵在ZEROBASEONE 與 ZEROSE（官方粉絲名） 一同走過的旅程中，打造的只屬於彼此的完美世界。此外，ZEROBASEONE將在本次巡演中以充滿生命力的音樂與舞台表演，在舞台上展現更加成熟的一面，亦會帶來於9月1日推出的首張正規專輯《NEVER SAY NEVER》中的新作。首爾的演唱會已引發高度關注，三場演出在預售階段即全數售罄。因應熱烈反響，甚至開放了視線受阻的座位。本次巡演將於10月3日至5日在首爾開始，之後依次來到曼谷、埼玉、吉隆坡、新加坡、台北，最後在香港落幕。

透過選秀節目 《Boys Planet》 誕生的九人男子團體 ZEROBASEONE，自2023年正式出道以來就掀起全球熱潮，穩坐新世代偶像的領軍地位。值得一提的是，他們憑藉第五張迷你專輯 《BLUE PARADISE》進入美國 Billboard 200 主榜第28位，為第五代偶像的最高排名。首張正規專輯《NEVER SAY NEVER》在發行當天銷量突破110萬張，使他們成為首個自出道以來連續六張專輯銷量破百萬的 K-pop 團體。

售票詳情

2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] IN HONG KONG

日期： 2025年12月20及21日（星期六及星期日）

時間： 晚上6時

地點： 啟德體藝館

門票：

（企位）SVIP $1,999、VIP $1,899

（座位）$1,699*、$1,199、$899

*$1,699門票另設有視線受阻座位。

• 所有購買SVIP $1,999門票的觀眾，將可優先入場、參與演前彩排及歡送活動，並可獲得一套專屬頸繩及吊牌。

• 所有購買VIP $1,899門票的觀眾，將可參與演前彩排，並可獲得一套專屬頸繩及吊牌。

• 全場觀眾皆可獲得海報一張及小卡一套，其中將隨機派發50張藝人親筆簽名海報。

• 主辦方保留隨時更改此條款和條件的權利，恕不另行通知。

GLOBAL OFFICIAL FANCLUB 優先購票

2025年9月22日（星期一）上午10時至下午4時00分

售票平台：購票通(Cityline)

必須曾於2025年8月25日（星期一）中午12時 至 2025年8月28日（星期四）中午12時 (HKT) 期間到MNET PLUS CHAT登記方合資格參與會員優先購票，登記詳情請上MNET PLUS CHAT查閱。

Trip.com優先購票

2025年9月23日（星期二）上午10時至晚上11時59分

售票平台：Trip.com

公開發售

2025年9月24日（星期三）上午10時起

售票平台：購票通(Cityline) 及 大麥網(Damai)

購票通(Cityline)

網上購票： www.cityline.com

電話購票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10時至晚上7時，公眾假期休息）

Trip.com

網上購票：www.trip.com

大麥網(Damai)

網上購票： www.damai.cn

客服熱線：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9時至晚上8時）

