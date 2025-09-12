韓國女團 TWICE 成員 MINA 將於9 月25 日來港出席品牌活動

SK-II 全球品牌大使韓國女團 TWICE 成員 Mina 早前為SK-II 皇牌 No.1 神仙水精華拍攝全新廣告。今日，品牌隆重宣佈 Mina 將於9 月25 日（星期四）旺角朗豪坊舉行【 SK-II Get Closer with Mina見面會】，向大家分享她的「夏肌Ready 肌密」！限量100 名粉絲更可以近距離看到Mina的晶瑩剔透肌膚，名額極少，先到先得！

9 月13 日（明天）起於 SK-II 朗豪坊LANGHAM BEAUTY 專櫃，使用本地或澳門電話號碼(+852/+853)加入SK-II 會員及SK-II WhatsApp，成功回答通關問題，即可購買指定套裝及獲入場資格！

取籌地點：朗豪坊 L1 砵蘭街入口

派籌時間：9 月13 日 10:30AM

《SK-II Get Closer with Mina 見面會》活動資訊

日期：2025 年9 月25 日 (星期四)

地點：旺角朗豪坊L4 通天廣場

時間：活動於下午5 時開始

參加者當日下午3 時，可到L4 酒店天橋，以會員編號換領入場手帶，即可入場

入場須知：已購買限定套裝的參加者必須於活動開始前到朗豪坊 L4 酒店天橋，現場使用已登記SK-II 會員之本地或澳門電話號碼 (+852/+853) 進行認證及登入SK-II NOW會員系統後出示會員編號QR code 作身份認證以換領入場券。如對登入流程有疑問，請向SK-II 美肌專家或活動當日向工作人員查詢。每張入場券只限一人入場。入場順序按購物次序區分。活動期間，參加者必須遵從場內工作人員指示，否則工作人員有權請參加者離開現場。如有任何爭議，主辦單位有最終決定權。

極端天氣安排：

9/13 黑雨或八號風球：開售時間有機會順延至 9/14 10:00AM。

9/25 黑雨或八號風球：活動有機會取消；已售產品不設退換。

最新安排以 SK-II Facebook 公佈為準。

