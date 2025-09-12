ZEROBASEONE首次来港举办演唱会 2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] IN HONG KONG

韩国人气男团 ZEROBASEONE即将於2025年12月20至21日假启德体艺馆举行演唱会 — 2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] IN HONG KONG，这将是他们自出道以来首次来港开唱，更是本次世界巡演的最终站。

票价分为港币$1,999 (SVIP)、$1,899 (VIP)、$1,699、$1,199、$899。所有购买港币$1,999门票的观众，将可优先入场、参与演前彩排及欢送活动，并可获得一套专属颈绳及吊牌。所有购买港币$1,899门票的观众，将可参与演前彩排，并可获得一套专属颈绳及吊牌。全场观众皆可获得海报一张及小卡一套，其中将随机派发50张艺人亲笔签名海报。成功在2025年8月25日中午12时 至 2025年8月28日中午12时期间於MENT PLUS CHAT 登记的GLOBAL OFFICIAL FANCLUB 会员将合资格於2025年9月22日上午10时至下午4时经购票通(Cityline) 参与会员优先购票。Trip.com优先购票将於2025年9月23日上午10时至晚上11时59分於Trip.com进行。公开售票将於2025年9月24日上午10时透过购票通(Cityline) 正式发售。

这是继去年[TIMELESS WORLD] 之后的全新世界巡回演唱会。在演唱会海报中，可以看到在无垠的宇宙空间里，充满著闪耀出蓝色光芒的星辰，象徵在ZEROBASEONE 与 ZEROSE（官方粉丝名） 一同走过的旅程中，打造的只属於彼此的完美世界。此外，ZEROBASEONE将在本次巡演中以充满生命力的音乐与舞台表演，在舞台上展现更加成熟的一面，亦会带来於9月1日推出的首张正规专辑《NEVER SAY NEVER》中的新作。首尔的演唱会已引发高度关注，三场演出在预售阶段即全数售罄。因应热烈反响，甚至开放了视线受阻的座位。本次巡演将於10月3日至5日在首尔开始，之后依次来到曼谷、崎玉、吉隆坡、新加坡、台北，最后在香港落幕。

透过选秀节目 《Boys Planet》 诞生的九人男子团体 ZEROBASEONE，自2023年正式出道以来就掀起全球热潮，稳坐新世代偶像的领军地位。值得一提的是，他们凭藉第五张迷你专辑 《BLUE PARADISE》进入美国 Billboard 200 主榜第28位，为第五代偶像的最高排名。首张正规专辑《NEVER SAY NEVER》在发行当天销量突破110万张，使他们成为首个自出道以来连续六张专辑销量破百万的 K-pop 团体。

售票详情

2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] IN HONG KONG

日期： 2025年12月20及21日（星期六及星期日）

时间： 晚上6时

地点： 启德体艺馆

门票：

（企位）SVIP $1,999、VIP $1,899

（座位）$1,699*、$1,199、$899

*$1,699门票另设有视线受阻座位。

• 所有购买SVIP $1,999门票的观众，将可优先入场、参与演前彩排及欢送活动，并可获得一套专属颈绳及吊牌。

• 所有购买VIP $1,899门票的观众，将可参与演前彩排，并可获得一套专属颈绳及吊牌。

• 全场观众皆可获得海报一张及小卡一套，其中将随机派发50张艺人亲笔签名海报。

• 主办方保留随时更改此条款和条件的权利，恕不另行通知。

GLOBAL OFFICIAL FANCLUB 优先购票

2025年9月22日（星期一）上午10时至下午4时00分

售票平台：购票通(Cityline)

必须曾於2025年8月25日（星期一）中午12时 至 2025年8月28日（星期四）中午12时 (HKT) 期间到MNET PLUS CHAT登记方合资格参与会员优先购票，登记详情请上MNET PLUS CHAT查阅。

Trip.com优先购票

2025年9月23日（星期二）上午10时至晚上11时59分

售票平台：Trip.com

公开发售

2025年9月24日（星期三）上午10时起

售票平台：购票通(Cityline) 及 大麦网(Damai)

购票通(Cityline)

网上购票： www.cityline.com

电话购票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10时至晚上7时，公众假期休息）

Trip.com

网上购票：www.trip.com

大麦网(Damai)

网上购票： www.damai.cn

客服热线：＋86 1010 3721 （星期一至日，早上9时至晚上8时）

