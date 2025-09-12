韓國人氣女團TWICE第六次世界巡演「THIS IS FOR」啟航，香港站12/6啟德主場館震撼開唱

人氣女團 TWICE 在今年7月展開第六次世界巡演 「THIS IS FOR」，是次巡演由7月19日至20日從韓國仁川開始，之後將陸續造訪日本、亞洲、東南亞、大洋洲等地，預計帶來精彩的現場表演與粉絲近距離互動。她們去年成功完成第五次世界巡演「READY TO BE」，當中遍及全球27個城市，總觀眾人數高達150萬人次，創下破記錄的佳績。

自2015年出道以來，TWICE已成為全球最具影響力和知名度的K-pop藝人之一。以其朗朗上口的歌曲、引人入勝的表演和獨特的魅力而聞名，擁有不少令人印象深刻的音樂作品，包括4張正規專輯和14張迷你專輯，以及多首數位單曲和個人演出。TWICE在韓國和日本的合計的專輯銷售超過2000萬張，並持續打破紀錄，成為首個在北美體育場館舉辦演唱會的K-pop女子組合；最近更創下歷史成為首個在日本日產體育場演出的國外女子組合。



TWICE的全球影響力在眾多里程碑中得以體現，包括上榜《BILLBOARD HOT 100》榜單、登上《BILLBOARD 200》榜單、獲得RIAA金唱片認證，以及在《BILLBOARD女性音樂獎》中獲得「Breakthrough Award」。

TWICE 在27個國家的51場演唱會中一共吸引超過150萬名粉絲，並擁有24部平均超過1億次觀看的MV。她們亦透過參與美國主流電視節目，與全球藝人如Coldplay和Megan Thee Stallion合作，以成為持續推動全球 K-pop 的文化的人氣團體，與粉絲 ONCE 建立緊密聯繫。

這次巡演的亮點之一，是全場館360度全開放座位設計，徹底打破傳統舞台與觀眾之間的界線。透過打造沉浸式演出體驗。粉絲將能全方位感受到前所未有的震撼表演，為K-Pop演唱會定下新標準。



TWICE WORLD TOUR IN HONG KONG將於2025年 12 月 6 日（星期六）假啟德主場館舉行， Trip.com為官方旅遊贊助商 。 Trip.com 用戶可率先於 2025 年 9 月 17 日（星期三）香港時間下午6時30分至晚上11時 59分在Trip.com手機app參與獨家演唱會門票搶先訂票活動。攜程集團秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成為全球最知名的旅遊集團之一。

Live Nation 會員可於 2025 年 9 月 18 日（星期四）中午 12 時 至晚上 11 時 59 分優先購票。如欲成為會員或查詢有關資訊，請瀏覽 www.livenation.hk 登記成為會員以參與優先購票。門票將於 2025 年 9 月 19 日（星期五）中午 12 時起經 www.cityline.com 網站公開發售。

請密切留意 livenation.hk 官網或於Instagram及Facebook關注 @livenationhk 以獲取門票開售的最新消息。



【TWICE WORLD TOUR IN HONG KONG】

票務詳情

日期: 2025年12月6日 (星期六)

演出時間: 晚上6時

地點: 啟德主場館

門票：HKD 2,499 (VIP) / 1,799 (企位)

HKD 1,799 / 1,499 / 1,099 / 899 / 799 (坐位)

•⁠ ⁠企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。

•⁠ ⁠座位區域: 只適合3歲或以上人士。

VIP PACKAGE - HKD 2,499

▹ 參與演前 Soundcheck 活動

▹ VIP紀念卡牌及掛繩

▹ 明信片一套

▹ VIP專屬周邊商品排隊區*

*如設有周邊商品售賣處

Trip.com 搶先訂票 ｜Trip.com

2025年9月17日（星期三）下午6時30分至晚上11時59分

Live Nation 會員優先購票 | Cityline

2025年9月18日（星期四）中午12時至晚上11時59分

公開發售 | Cityline

2025年9月19日（星期五）中午12時起

