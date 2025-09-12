BTS、TXT的师弟团CORTIS热门曲〈GO!〉荣登 Spotify「全球热门歌曲榜」冠军！

BIGHIT MUSIC於2025年推出的新人男团CORTIS（成员有JAMES、JUHOON、MARTIN、SEONGHYEON、KEONHO）在全球排行榜上持续称霸。

CORTIS的出道专辑先行曲〈GO!〉连续两天（9月9日～10日）登上全球最大音乐串流平台 Spotify「Daily Viral Song Global」（全球热门歌曲日榜）冠军。此前，主打歌〈What You Want〉已经连续一周（9月1日～7日）稳居同一榜单冠军，如今〈GO!〉接棒延续了热潮。

▼〈GO!〉MV：



▼〈What You Want〉：



Spotify「Daily Viral Song」榜单会统计近期播放量、分享次数等急速增加的歌曲数据，是最能即时反映音乐市场流行趋势的客观指标。能在该榜单上连续两首歌夺冠，不仅对新人，就连已成名的团体来说也非常罕见。



〈GO!〉已进入全球23个国家和地区的「Daily Viral Song」榜单（9月11日），更在包含韩国、台湾、日本、印尼等7个国家/地区拿下冠军，作为收录曲能有如此惊人成绩，实属罕见。这首歌在社群平台上的热度同样火爆，截至12日中午，TikTok上使用〈GO!〉音源的影片已达6万4千支。自从上个月11日释出挑战版音源以来，一个月内平均每分钟就有约1.4支影片上传。

此外，CORTIS 是 HYBE 旗下 BigHit Music 继 BTS 防弹少年团、TOMORROW X TOGETHER 之后，时隔六年推出的新人团体。他们将於12日出演 KBS2《Music Bank》，带来后续曲〈FaSHioN〉的舞台。



