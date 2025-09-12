MAMAMOO颂乐10月香港开唱 中文互动粉丝期待

K-pop人气女团MAMAMOO队长颂乐Solar（金容仙）最近努力学习中文，更发行了首支个人中文出道单曲〈Floating Free〉，大大拉近了跟粉丝的距离。非常挂念香港粉丝的Solar，今天正式宣布她的第三次个人巡回演唱会《Solar 3rd CONCERT [Solaris] in HONG KONG》，将於10月25日在AXA安盛创梦馆, 西沙GO PARK盛大举行！

Solar希望为所有购票观众和YONGSOON（Solar粉丝名称）带来最值得留念的福利，她预备了欢送环节、亲笔签名海报、亲笔签名拍立得、10人一组团体合照，以及可以跟颂乐拍摄1:1合照的超限定福利送给观众！而一向爱锡歌迷的Solar，还特别为购买$1,588门票的所有观众，准备观看彩排的福利；再加上全场购票粉丝都保证拥有的限定小卡，绝对让大家乐而忘返。



颂乐除了是MAMAMOO的主唱和队长，更有多才多艺的发展，既拥有自己的YouTube频道《SOLARSIDO》，又以个人歌手出道，更参与作词作曲的工作。意想不到是她还推出了个人中文单曲〈Floating Free〉，除显现其过人唱功和高音外，Solar的中文更是十分标准！颂乐透露为了学好中文，每天也花3至4小时练习，而且更以她很喜欢的周杰伦电影《不能说的．秘密》中文剧本来学习。现在Solar和歌迷聊天、做访问也可以用中文沟通，非常期待她在香港演唱会上有没有机会献唱中文歌呢？



值得一提的是Solar这次巡回演唱会将於10月在韩国开始，之后10月25日便来到香港举行！如果你也很想念颂乐的话，便不要错过香港时间，2025年9月19日，星期五，早上11时，《Solar 3rd CONCERT [Solaris] in HONG KONG》演唱会的门票，就会在KKTIX和大麦网公开发售，票价分为$1,588、$1,288和$888，有关福利可见附图。如想知道更多Solar香港演唱会的消息，可留意主办单位的社交平台更新，以及新闻公布。



Solar 3rd CONCERT [Solaris] in HONG KONG

日期：2025年10月25日（星期六）

时间：晚上6时

场馆：AXA安盛创梦馆, 西沙GO PARK

票价：HKD$1,588 / $1,288 / $888

公开售票：2025年9月19日 上午11时

订购网站：KKTIX（kktix.com）、大麦网（damai.cn）

主办单位：Soul N Joy Entertainment

协办单位：FT Power, Yuko Culture, Enjoy Life

经纪公司：RBW

巡回经纪：Media Creative International

