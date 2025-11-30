頌樂女皇氣場全開！粉絲大喊不想結束，頌樂秒回「你們沒有工作嗎？我好羨慕」直接拉開賽車服拉鍊露出黑色內著太性感！

Mamamoo成員頌樂繼本月初在高雄進行第三次個人亞洲巡迴演唱會《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》後，11月30日繼續來到台北場次演出，也是目前本系列的最終場，讓現場粉絲YongSoon們相當不捨。

從開場VCR的概念，就是帶著所有觀眾們出發至太空的未知星球，而頌樂從舞台上的樓梯高處登場，化身為女皇，頭上帶著王冠迎接大家的到來。她穿上一襲黑色禮服，鑲滿了閃亮的小碎鑽，演唱音樂劇《鐘樓怪人》的「Ave Maria Paien」氣場十足，接著她便在一瞬間扯開了長裙，露出皮質超短褲搭配黑色長靴，讓服裝造型瞬間從氣質女皇化身小野貓，引發全場尖叫。





接著頌樂以中文向大家問候，她說：「我是統治這個星球的皇帝頌樂，大家知道這是哪裡嗎？台北？不是，這裡是未知的星球。」接下來她也持續用中文說明這個巡迴演出的主題《Solaris》的另一層意思就是「Solar is」，於是今日她將帶來四種不同面向的舞台，希望大家與她一起盡情享受。





接下來頌樂換上了賽車手服裝登場，化身為宇宙巡航艦Solaris的隊長，邀請粉絲們與她繼續進行旅程。演唱會已進行到一半，頌樂也告訴大家今日是她本次亞洲巡迴的最終場演出，全場發出大片哀號聲，頌樂則安慰大家「還有一半，別哭別哭〜」為了轉換氣氛，她與吉他老師並肩坐著，帶來Unplugged的演出，在演唱兩「Coffee & Tea」與「Easy Peasy」時突然被口水嗆到，導致小小中斷，頌樂也笑了起來，歌曲結束後頌樂跟大家說「不好意思」，粉絲們回應「肯掐拿（韓文的沒關係）」頌樂還接著跳起抖音歌曲「肯掐拿〜叮叮叮叮叮」超級可愛。





頌樂表示看著全場粉絲們的眼光，總是令她非常感動，今日也因為台北場是最終場次，讓她有點感傷，粉絲們一直要求不要結束，頌樂先是表示「但是我已經沒有體力了〜」粉絲們表示不相信，頌樂則回答「你怎麼知道？」與粉絲用中文拌嘴非常逗趣。粉絲們紛紛表示為了她願意留在現場，頌樂更反問粉絲們說：「你們明天都不用工作嗎？每天都在玩嗎？我好羨慕〜」





頌樂在安可前更是在演唱歌曲「Blues」時，直接拉開了賽車服裝的拉鍊到肚臍處，露出黑色小可愛，讓全場粉絲們驚喜尖叫。在大家不斷呼喊的安可聲中，頌樂戴著黑色毛毛帽子再度登場時更是直接走下舞台，現身觀眾席中與大家打成一片，讓全場驚喜不已。



