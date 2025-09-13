【韓網熱門】韓劇史上「項鍊審美滑鐵盧事件」，網評：沒有最醜只有更醜

韓劇裡不僅有浪漫唯美的戀情，還有各種各樣的時尚穿搭，其中配飾就是點睛之筆。

不過也不是所有的配飾都是「錦上添花」，有些實在醜到讓觀眾無力吐槽。 最近就有網友指出了韓劇史上「項鍊審美三大滑鐵盧事件」：

1. 《背著善宰跑》



2. 《那傢伙是黑炎龍》



3. 《金子般我的明星》



到底哪個更醜？

韓國網友評論：

1. 我之前因為《背跑》入坑的時候，還在糾結要不要買那條項鍊周邊、要不要戴出門... 現在再看，哎呀真的好醜啊ᄏᄏ 我的粉絲濾鏡啊...

2. 《黑炎龍》是原作考據沒錯ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

3. 2號因為有「黑炎龍中二病」的設定還能理解，3號如果搭配禮服也還行ᄏᄏᄏᄏ 但1號我真的到現在還是不行ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

4. 善宰真的... ㅠㅠ

5. 2號那條應該沒真的拿來當禮物吧... 我還以為大結局會送那條，嚇死，還好最後是買鑽石送的

6. 這條項鍊是《背跑》唯一的污點ᄏᄏᄏᄏᄏ 但善宰戴上去就像變成名牌一樣，神奇

7. 但《背跑》還是完勝ᄏᄏᄏ

8. 我是想到善宰才點進來ᄏᄏᄏᄏ太. 美. 了. 美到我. 語. 塞

9. 各自喜好真的很明確呢..

10. 以前跟讚助商合作推出這種東西，能賣到脫銷，賺不少吧... 不曉得現在還行不行

11. 3號看起來就是奢華款

12. 3號一看就知道配禮服會美，其他的就... 嗯...

13. 那條S項鍊很多人說像狗牌啊，結果女主收到還感動到哭，說太漂亮ᄏᄏ

14. 《黑炎龍》那條是跟劇情呼應的啦，還有劇中故事設定，女主還一臉嫌棄

15. 2 號那個鎖頭以前愛X仕也有出過吧？ 不過就算是愛X仕也醜

16. 善宰又來了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 樓主只是發來搞笑，謝啦，三條都看過，還是笑翻ᄏᄏᄏᄏᄏ

17. 《黑炎龍》是配合台詞故意的啦ᄏᄏᄏᄏ 男主黑歷史ᄏᄏᄏ 算有劇情的ᅲᅲ

18. 《黑炎龍》還合理啦，《背跑》才誇張

19. 1號最土，感覺最廉價

20. 第一次看到《背跑》項鍊真的嚇傻了ᄏᄏᄏ

21. 《背跑》真的像狗牌ᄏᄏ 我還自己腦補是不是之後善宰死掉，用那個確認身分的伏筆

