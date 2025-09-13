《暴君的廚師》終於在今天迎來第二幕！潤娥♥李彩玟野外慘遭閉門羹、高昌錫爆笑登場

（最新劇照）在 tvN 熱門韓劇《暴君的廚師》今晚的第7集中，延志永（潤娥 飾）與李獻（李彩玟 飾）將前往拜訪「怪咖技術者」張春生（高昌錫 飾），親自出馬、尋找戰勝明國御廚的方法。

此前，李獻應貪婪的明國宦官于坤（金亨默 飾）的提議，接受以朝貢條件為賭注，與各國御廚展開料理對決。這場比賽背後，其實潛藏著針對李獻的齊山大君（崔貴華 飾）一派的陰謀。若御膳房御廚們在比賽中落敗，將會失去大量利益，於是李獻激勵延志永務必取勝，絕不能失手。



御膳房總廚延志永也因明國御廚亞斐修（文昇攸 飾）對御膳房的輕蔑態度而被徹底激怒，燃起了勝負欲。她在穿越到過去之前，曾在世界級廚師大賽上奪得冠軍，如今能否再次在料理大師面前展現出辛辣的實力，令人期待。

就在此時，延志永與李獻為了在關乎國運與廚師尊嚴的比賽中取勝，決定走出宮門，去尋找能製作特殊料理道具的技術者。他們的目標正是住在深山中的怪咖張春生。



公開的劇照中，延志永、李獻一行人與怪咖技術者張春生的火爆初見場面吸引視線。張春生一見面不但不打招呼，還直接抬出大砲將他們攔下，讓暴君李獻的暴脾氣瞬間被點燃，氣氛更加緊張。就連延志永也露出不悅神情，令人好奇兩人是否能成功說服張春生，得到料理道具。



在大砲瞄準下展開對峙的潤娥、李彩玟與高昌錫，將於今晚9點10分在《暴君的廚師》第7集中登場，Netflix同步播出。



