《初次，为了爱》青春初恋演技受肯定～小脸蛋天才「宝贤」金旻奎自嘲为母胎单身「还在等待初恋」！

演员金旻奎在日前刚播毕的电视剧《初次，为了爱》中，饰演朴海俊的儿子「宝贤」一角，除了外型酷似车银优外，他在剧中对於罹患脑瘤的女主角「晓利」展开一场青春的初恋，令观众们感到心动，也肯定他演技上的进步。而现实中的金旻奎却害羞自曝「根本没有初恋经验」。

《初次，为了爱》剧情描述一位单亲妈妈遭遇了意想不到的状况，而与原本就读医大的女儿携手展开了人生的第二幕，决定活在当下感受幸福，对她们来说所迎来的并非结束而是初次开始，是富含有亲情、友情与爱情的疗愈作品。剧中金旻奎所饰演的「宝贤」是位帅气花样青年，埋首於园艺研究，是新型态的农夫。虽然外表看不太出来，但他的内心却相当温暖体贴。



金旻奎在终映后访谈中也提到，自己为了这部作品《初次，为了爱》更是调整了体重，原本金旻奎正在让自己增重，但为了要演出《清潭国际高等学校2》这角色在2D漫画当中是给人非常消瘦又尖锐的感觉，所以当时就减重了13公斤。而再接连演出《初次，为了爱》有稍微再增重了一些，但他自己觉得在监控萤幕上出现的他有点胖胖的，於是又再度进行瘦身了。



金旻奎对於这个角色也研究许久，透过多次研读剧本并延伸出其中的情感，他认为「宝贤」带有一种呆萌感。而为了完美呈现宝贤陷入初恋的感觉，没有恋爱经验的金旻奎特别问了许多身边的朋友，他听说20多岁的恋情总是充满了许多错误，也听到了朋友许多真实恋爱故事，让他觉得是个新世界，是从来没有经历过的事情。金旻奎表示自己还是「母胎单身」，他认为初恋对象应该是「愿为对方付出一切」的人，虽然没有亲身恋爱经验，不过金旻奎在剧中的青涩表现仍获得观众们的喜爱。



