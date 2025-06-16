蘇志燮隊動作戲充滿熱情！《無赦之仇》選角被大讚是「第0順位」相似度極高

演員蘇志燮睽違13年再度演出黑色動作戲碼，在Netflix原創系列《無赦之仇》這部黑幫電視劇集中，蘇志燮飾演一位在11年前已經退隱江湖的前黑社會組織成員，由於弟弟遭殺害，而讓他重新回到這個環境，進行復仇大計。《無赦之仇》在N台全球非英語系國家的點擊率排行第二位。

蘇志燮表示自己是第一次出演Netflix系列作品，也不太清楚實際的反應，不確定所謂的全球化的影響，不過周圍熟人是給了他一些正面評價。《無赦之仇》也是蘇志燮在暌違13年之後繼《上班族》後再度接演動作戲碼，他表示自己其實相當喜愛黑色電影，也喜歡這些有肢體觸碰的動作情節，他非常感謝能夠收到《無赦之仇》的劇本，他是先看了劇本才去看網路漫畫的，同時也很擔心自己是否能勝任。

蘇志燮也表示自己年紀大了，關節也比較差了點，幸好拍攝時沒有受傷，可能因為自己平時就喜歡運動，同時進行健身與拳擊訓練，所以體力的部分沒有問題。關於大家表示蘇志燮擔綱這個角色，可說是相似度非常高，他謙虛地表示自己應該不是選角的第一順位，不過聽見大家都說他是這角色的「第0順位」，蘇志燮也感謝大家給他這麼高的評價。



為此角色，蘇志燮更是從原本的95公斤減重到70多公斤，而高難度的動作戲碼也有70～80％由蘇志燮親自完成，他也表示自己在劇中看起來似乎跟超過100人以上打鬥，雖然過程非常累，呈現出來的動作他本人也挺滿意，不過在動作完成後蘇志燮更多的動作是謝謝大家，祈願大家都不受傷，而後來大家也都平安完成拍攝。

蘇志燮因《無赦之仇》而讓年輕的一代重新想了解他過往的作品，以往大家如果提到他的經典作品《對不起我愛你》他都不免感到有些尷尬，而現在的他，若在節目中被要求重現當時的經典台詞，他都會完全配合，並且相當感謝年輕人也注意到她過往的作品。他表示自己偶爾也會回看這部作品，觀察看看自己當時是用什麼樣的能量演出。



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